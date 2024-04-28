隱形冠軍／中華開發：Autopass出行服務 集結眾多App

中華開發創新加速基金總經理郭大經分析，當Autopass提供的出行場域市占率到一定規模後，可以扮演類似軍火供應商的角色，協助汽車品牌、銀行、支付業者等各類發展各自會員生態體系的業者，在其平台App上提供加油、停車、充電、洗車等服務。

這類平台App擁有數量眾多的會員，只需要透過Autopass的API串接，就可快速提供給其平台會員各式相關服務，平台App不需要再單獨與各地停車場或加油站進行串接，例如租車業者可以管理所有車輛的停車費與加油，例如支付業者或電商平台的點數可用在停車場折抵或加油折抵等，大大提高平台會員對平台的依賴程度。

開發創新加速器指出，Auto pass發展出行服務供應商已獲得業界的認同，目前的合作夥伴包含金融服務業者台新銀行、LINE Bank、街口支付等；汽車指標客戶TOYOTA、LEXUS、iRent、Zipcar等；加油站會員平台中油Pay、全國加油站等等。對平台業者而言，只需要進行串接便可以將Autopass約2000個出行服務場景提供給其平台會員，同時可以發展各式的點數經濟或行銷活動。

對消費者來說，只要在平台App上綁定車牌，不需再另外成為Autopass的會員，就可使用停車繳費等各式服務，還享有各種回饋優惠。目前Autopass已是台灣第一的出行服務供應商，未來Autopass的服務將可提供給更多的會員平台。

郭大經進一步強調，創新加速基金鼓勵創業者發展國際市場，Autopass除打進Google與Apple的車用系統外，2023年引進日本投資人並與日本停車場及加油站業者進行合作，Autopass提供車牌辨識系統協助日本業者發展會員系統，未來將進行更多的應用。

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