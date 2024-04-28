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台灣168／桃園家戶購屋比 稱冠六都
六都第1季家戶購屋比，桃園市以每百戶家庭1.22戶購屋蟬聯六都第一；過去長年居六都倒數的台南，以每百戶家庭0.94戶購屋名列第三，不僅是近年最高，且超越新北、高雄，在六都中僅次於桃園、台中。
Q1來台投資金額逾12億美元
經濟部投審司統計，1至3月整體來台投資（含僑外、陸資來台投資)件數為518件，金額為12億3,331萬美元。其中，對外投資為179件，年增45.53％，核准金額114億2,641萬美元，年增67.39％。
去年車電產值估逾4,000億元
經濟部長王美花指出，去年車電產值估逾新台幣4,000億元，超越傳統汽車零組件產值，成長率達17%，預期2028年有望破9,000億元，台廠技術結合ICT、半導體優勢可持續升級，面對大陸電動車龐大產能挑戰。
信用卡刷卡量連四季逾兆元
3月有29家銀行公布當月刷卡金額，合計達3,347億元，已連續11個月刷破3,000億元；首季信用卡刷卡量衝上1兆470億元，創同期新高，已連續四季刷破兆元。
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