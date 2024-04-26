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華建前進鶯歌插旗 砸12.34億元購入鳳鳴段1763坪地

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

華建設（2530）26日同步公告以總價12.34億元購入新北市鶯歌鳳鳴段142地號等六筆土地，土地面積達1,763.79坪。

華建指出，今日購入土地不僅基地面積寬廣，且雙面臨路，其中東北側臨鳳鳴路，西南側接鳳五路，立地條件良好；加上距離及仁幼兒園、鳳鳴國中小學等學區僅需800公尺，教育資源豐富，條件優越，看好該案未來在當地剛性需求下，將有不錯買氣。

華建表示，今日買進鳳鳴段土地，距離八德三元商場、老街商圈、鶯桃路商圈等，車程僅10分鐘內，交通、生活採買的便利性高，區域極具發展潛力。

華建

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