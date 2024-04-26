華建前進鶯歌插旗 砸12.34億元購入鳳鳴段1763坪地

今（25）日凌晨2點11分，先發生芮氏規模5.6的地震，緊接著不到一分鐘，又發生了一次規模5.5的地震，有不少網友表示，這次台北特別有感，「台北很久」、「台北超大」、「剛那個外海的地震是海溝型地震嗎」，對此氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這次震央位於南澳海盆....

2024-04-26 15:59