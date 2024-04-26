華建前進鶯歌插旗 砸12.34億元購入鳳鳴段1763坪地
大華建設（2530）26日同步公告以總價12.34億元購入新北市鶯歌鳳鳴段142地號等六筆土地，土地面積達1,763.79坪。
華建指出，今日購入土地不僅基地面積寬廣，且雙面臨路，其中東北側臨鳳鳴路，西南側接鳳五路，立地條件良好；加上距離及仁幼兒園、鳳鳴國中小學等學區僅需800公尺，教育資源豐富，條件優越，看好該案未來在當地剛性需求下，將有不錯買氣。
華建表示，今日買進鳳鳴段土地，距離八德三元商場、老街商圈、鶯桃路商圈等，車程僅10分鐘內，交通、生活採買的便利性高，區域極具發展潛力。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 父母有義務留房子或幫出頭期款嗎？ 眾人搖頭：更希望他們做好1事
▪ 地震搖不停心慌慌 常見建築結構RC、SRC、SC哪一種最安全？
▪ 建商對新政府建言與期待 看房市喊出六個痛點
▪ 北台危老案1,307億元再創紀錄 專家：想做要快
▪ 買房在火車站鐵軌旁 裝隔音窗抗噪嗎？網提醒另1缺點：完全無解
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言