華固扎根台中 再砸逾10億元14期獵千坪地、最快明年推出
華固建設（2548）持續擴大台中房市布局，26日公告向尚慶土地開發公司以及自然人18人等、以總價約10.61億元購入台中市北屯區敦和段1,361.78坪土地，換算每坪土地單價為77.91萬元。
華固建設持續扎根台中房市、擴大布局；華固建設總經理洪嘉昇指出，該地位於崇德10路、后庄路、敦和路口，屬於14期重劃區，看好該區未來發展，加上基地鄰近美國學校，決議購入。
洪嘉昇表示，台中市是華固建設持續深耕的都會區，且首案從銷售率來看獲得消費者的好評，目前規劃「華固頂匯」之後，將接續在台中14期重劃區兩塊土地，其中去年六月購入「豐樂路案」的1,450.25坪地將率先推出，之後26日購入「敦和路案」也將接續登場。
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