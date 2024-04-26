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台塑化總座曹明重視工安 擅長溝通

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

曹明是現任台塑化（6505）總經理、石化公會理事長，可望接任新董座。他1969年進入中油，曾任中油石化事業部執行長、中油副總經理、國光石化總經理等職，在石化業已有逾50年資歷。

台塑化董座陳寳郎其實是曹明老長官，兩人相識多年。陳寶郎曾表示，曹明和我感情很好，同質性很高，也有互補。他的公關工作做得很好，和立委的關係、和地方民眾的關係，各方面很勤快。曹明於國光石化退休後，也是因為陳寳郎的緣故，才接受台塑化邀請。

此外，曹明與台塑董事長林健男、台化董事長洪福源等人都是中原大學校友，彼此合作順利、交流融洽。

曹明認為，要預防工安事故發生，最好的方法就是照著制度走，大公司的制度通常都很完善，只要照著制度做，徹底執行SOP，且落實「查核」機制，可使事故發生率降至最低；在確保安全後，工場能穩定操作，降低成本，這樣公司成長空間跟著變大。

曹明曾表示，進入台塑化後，「首要之務是建立預先防範、事故應變、事後改善三方面的制度，再加強煉油廠區經驗傳承。」「從最基本的地方做起」，這是把事情做好的準則，可運用到工安。

中油 台塑化 國光

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