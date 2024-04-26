生達：生泰今年上半年可望全數恢復產能

製藥廠生達董事長范滋庭今天表示，原料藥子公司生泰預計今年上半年全數恢復產能；生產保健食品的生展膠囊新廠有望在今年第3季拿到核准函，今年母公司生達及子公司都有機會持續成長。

他說，生達有4大領域包括母公司生達負責生產西藥製劑，子公司生泰生產原料藥、生展生產保健食品，以及轉投資佑全藥妝連鎖通路。

生泰因2021年發生火災，今年上半年可望全數恢復產能；生達集團旗下金雞母生展去年取得膠囊廠，他表示，TFDA（衛生福利部食品藥物管理署）預計於今年第2季查廠，希望今年第3季能拿到生產核准函。

生達2023年營收為新台幣62.4億元，稅後純益8.35億元，年增2.4%，每股純益（EPS）4.67元，營收獲利皆創下歷年新高。

范滋庭指出，生達近期在業務推展方面，台灣市場及海外東南亞的業績均呈現雙位數成長，並成立菲律賓行銷團隊。

中國市場方面，抗生素針劑持續出貨，技轉領證共有2件，將以自有品牌與技轉藥雙管齊下，並投入CDMO（委託開發暨製造服務），擴大合作品項數、藥企家數。

日本市場方面，有2項藥品持續出貨，包括細支氣管炎、消炎止痛用藥，並新簽約一件CDMO案；他說，代理痛風新藥、鼻噴劑學名藥已於去年送件，期望在2025年領證。

美國市場方面，2022年第5次FDA查廠通過，並已出貨3項藥品包括糖尿病、肌萎縮脊髓側索硬化症及降血脂藥品。由於美國藥證申請成本高、時間長，需長線布局，未來將與國外藥廠和經銷商共同開發新品項，以及與原料廠商策略聯盟。

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