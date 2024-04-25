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首季規模破百億！人氣海外股票基金 類型百花齊放

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

全球股票第1季表現佳，帶動海外股票基金買氣暢旺，規模也隨之上升。法人指出，從首季榜上人氣基金分析，並未集中特定產業或類型，顯示多頭行情投資人看好不同產業，包括醫療生化、科技等產業型，或美股、日股、越南、印度等，以及全球型、入息型基金，皆獲得投資人青睞。

統計投信發行海外股票基金，截至第1季底規模破百億元的共有7檔，包括PGIM保德信全球醫療生化基金113億元、元大日本龍頭企業基金462億元、柏瑞特別股息收益基金456億元、中國信託越南機會基金280億元、瀚亞印度基金154億元、聯博美國成長入息基金107億元、野村環球基金103億元。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，自去年以來醫療產業最火熱的話題就是減重與糖尿病用藥，帶動龍頭藥廠股價一枝獨秀，事實上，全球人口高齡化趨勢所帶來的慢性病醫療費用明顯增加，已經成為醫療產業的另一個藍海市場，並推升現今預防醫學需求大幅成長。

江宜虔進一步分析，根據統計，2021年美國65歲以上高齡人口占比為18%，但65歲以上人口的醫療支出占比卻達到36%，而85歲以上的高齡人口醫療支出更是65歲至74歲人口的3倍、是75歲至85歲人口支出的2倍。

由於人口老齡化的加劇和慢性病發病率上升，江宜虔指出，預防醫學促使相關的診斷工具、疫苗、日常監測儀器等創新研發需求，包括更精確的監測和影像檢測儀器、基因檢測工具、人工智慧技術等，為醫療產業帶來更為廣闊的投資機會。

除了產業本身的成長性佳，江宜虔強調，從企業基本面分析，醫療產業為防禦類股中淨負債/稅息折舊及攤銷前獲利比（Net Debt/EBITDA）最低的產業，反映出醫療產業即使面對利率環境變數仍多、高利率可能維持的情境下，因為其財務結構佳，更能夠維持營運穩定，有利提升股價評價，建議投資人聚焦具優勢之大型製藥股，以及研發阿茲海默症、肥胖症、癌症，以及各項罕見疾病之創新中小型生技公司，掌握醫療生技產業在高齡化趨勢之下的新興商機。

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