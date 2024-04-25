地震搖不停心慌慌 常見建築結構RC、SRC、SC哪一種最安全？

403花蓮大震後，餘震不斷，震得民眾心慌慌，不少人上網詢問，RC，SRC，SC三種常見建築結構，哪一種最安全？

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，RC就是常見的鋼筋混凝土，SRC為鋼骨鋼筋混凝土，SC則是純鋼骨，三種結構各有優缺點，透過工法也都能達到一定抗震效果，不過，使用範圍以及地震來時的感受頗有不同。

其中RC大多用在較低的建築，由於以鋼筋為主，輔以水泥等混凝土材料來支撐，兩種材料性質硬，且混凝土材料用得較多，所以隔音效果普遍也比較好，地震時搖晃也比較小，不過建築外型的變化性較小，結構占空間也比較多。

SC主體結構都是鋼骨，施工方便，結構占空間少，但造價高，隔音也相對差，主要用在超高樓層、商辦大樓。由於鋼骨相對混凝土較軟，地震來時，搖晃較大。

SRC鋼骨鋼筋混凝土則結合RC和SC，優點是室內空間相對寬敞，造價成本也算偏高，但結構度占空間與SC一樣都比較少，地震發生時搖晃介於三者之間，通常用在15到25樓之間大樓。

張旭嵐表示，現在不少高樓建案會訴求SRC結構，要價也會比RC高一些，以成本來說，確實會比RC高，相對SC，樑柱較厚實，穩定度和隔音狀況較佳，且防火能力相對好，遇到地震也比較不會搖晃。

台北市室裝公會法規委員會主委，陳運賢建築師表示，並非使用成本越高的SRC就比較耐震，影響耐震度的因素很多，結構材料只是其中一項，其他還包括結構樑柱位置設計、施工工法技術，還要結合營造廠施工品質，包括鋼骨焊接技術，或是鋼筋綑綁工法。

此外建築制震上，還有基礎隔震等技巧，現在許多超高樓商辦或豪宅，也都會搭配阻尼器，來吸收地震能量，因此不能單看結構材料決定耐震度，施工建商的口碑，都是關鍵。

資料來源／台灣房屋

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