統一集團千禧之愛健康基金會全台啟動 力抗肌少症

為幫助60歲以上的退休與樂齡族群及早預防肌少症，以避免因年紀漸長而容易跌倒導致失能及臥床，由統一企業、統一超商所共同捐助成立的千禧之愛健康基金會上週日4月21日上午於台北市萬華區老松國小盛大舉辦「千禧肌動趴」，有將近三百位60歲以上民眾齊聚一堂接受肌力檢測，並練習肌力報到活力操及學習攝取優質蛋白質的營養知識。

此次也感謝臺大醫院北護分院、臺北市立大學體育學院，及統一集團BEING sport統一健身俱樂部、統一超商及統一企業等公益夥伴的共襄盛舉，偕千禧之愛一起關懷長者肌少症。完成活動後即可立即到鄰近7-ELEVEN門市領取自己想要的蛋白質贈品，有學有動又有拿，每位參加的樂齡族皆表示希望這活動能月月舉辦提醒大家「日日肌動」！

千禧之愛健康基金會常務董事，台大醫院老年醫學部詹鼎正主任表示，肌少症是肌肉量減少加上肌力、體能表現下降的疾病，且隨年齡漸長會退化得更快，因此千禧之愛健康基金會呼籲中高齡民眾都要注意肌少症。

預防的方法是每日攝取足夠的優質蛋白質再加上足夠的有氧及肌力運動，以轉化成肌肉與維持肌力，才不會四肢越來越沒力氣，甚至容易跌倒、骨折，增加失能及臥床的機會。

為了讓大家每日都有機會做點簡單且安全的肌力操，千禧之愛健康基金會2021年特地將台大醫院北護分院復健科專家韓德生團隊的居家復健運動手冊拍攝成18式的「肌力報到活力操」，希望退休與樂齡族群每天在家都可練習。

為了讓更多退休樂齡族都體驗完整的肌力檢測及學習預防的技巧，千禧之愛健康基金會此次特地於老松國小設置「肌力檢測區」，幫全體參加者檢測小腿圍(男性應大於34公分、女性應大於33公分)、握力(男性應大於28公斤、女性應大於18公斤)、連續五次坐站速度(應少於12秒)，並填寫SARC-F肌少症自我評量問卷。

然後再讓全體參加者接受「肌力操3式隨堂考」，現場驗收參加者在家練操的成果。最後再由基金會的營養師傳授攝取優質蛋白質的「營養轉肌攻略」，教會大家計算與選擇自身每天所需蛋白質。參加者完成上述闖關後，即可依練習內容至鄰近的兩家7-ELEVEN門市領取價值高達250元的蛋白質商品如豆漿、鮮乳、優酪乳、動福平飼蛋、含蛋三明治、雞胸肉、蛋白麵包等。

且為了讓全體參加者更有感，基金會還請來了一位68歲，有3年肌力訓練的洗腎患者見證分享其接受肌力訓練後的生活品質改善，從以前得分段喘吁吁地爬上5樓住家，到現在可以一氣呵成健步上樓，還現場示範3次舉起30公斤的六角槓，十分「肌」勵人心！而BEING sport統一健身俱樂部教練也上台說明台灣65歲以上民眾最常從事的前三名運動1. 健走散步、2. 皮拉提斯及瑜珈、3. 爬山都不是有完整有氧及肌力訓練的運動，希望大家加緊增加肌力運動才趕得上肌力流失的速度。

千禧之愛健康基金會執行長陳欣勵表示，距上次基金會舉辦這樣的有學有動又有拿的「千禧肌動趴」已有5年(2019年為「聖誕肌動趴」)，礙於疫情無法群聚，今年才又復辦，還好報名還是很熱烈，一開放就爆滿。因台灣明(2025)年就步入超高齡社會，大家若要實現退休後還能趴趴走及到處旅遊的心願，得趕快改變運動與飲食觀念，未來「千禧肌動趴」也將巡迴全國縣市讓其他地方的退休樂齡族群也能參加學習。 完成活動後即可立即到鄰近7-ELEVEN門市領取自己想要的蛋白質贈品，每位參加的樂齡族皆表示希望這活動能月月舉辦提醒大家「日日肌動」。統一提供 60歲以上民眾齊聚一堂接受肌力檢測，並練習肌力報到活力操及學習攝取優質蛋白質的營養知識。統一提供

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