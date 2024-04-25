改建熱潮！去年北台灣危老推案量1306億元 創歷史新高

據住展雜誌統計，2023年北台灣危老重建案推案量約1307.3億元，年增71.5％，創下新高紀錄，其中台北市為大宗，來到約877億元，占比67.1％，再來為新北市的282.3億元，占比21.6％。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，危老新案量佔比最大的台北市，因為腹地狹小，首都效益讓房產蓋好住滿，若要在台北市推案，幾乎都是老屋改建，而危老方案大開都更條例方便之門，還有早鳥容積獎勵，讓持有戶與建商的興致高昂，一拍即合創造量體。

此外，出於台北市的身價，只要改建推案，都會有一定的量能表現，去年又不乏蛋黃區與大案加持，如大安區的「鑄慕」、「永陞韶華」，信義區的「大隱青后」，都來到50億元以上，帶動力道強勁。

去年危老案佔了總量兩成比例的新北市，蛋黃區如板橋區、新店區也各有約69.8億元與62.5億元的量能，其中新店區的「大廣豊仁」貢獻約30億元的推案量，拉抬危老聲量。

陳炳辰說明，雖然新北市多有重劃區素地可供興案，不過舊市區居住機能成熟健全，蛋黃區房價恆溫抗跌，有利房市發展，皆能引起建商興趣，讓危老進程順利。

另，預計今天北台灣有400多億元的危老推案量規畫在今年推出，後續還有不少量體排隊上場，台北市案量還是最大宗，目前就佔了9成之多，上10億元的危老案幾乎台北市全包，其中指標案有一直未正式公開，卻已有揭露亮點，成為單價200萬元俱樂部成員的豪宅「國賓皇琚」，以及與「國賓皇琚」同樣位在中山區的「森仰」，分別有約180億元與60億元推案量，危老華麗轉身高價住宅。

陳炳辰指出，從2017年公布實施危老條例，北台灣危老推案量逐年跳躍成長，2018年還只有8億元的危老案量，到2021年突破千億元大關，熱度可見一斑。而2022年因連續升息造成房市大環境震盪，又原物料上漲干擾危老常見的小基地面積成本難控，危老推案量下修，到了2023年雖然多有建商因不確定變數而延後推案，但不乏危老所在地段佳，且戶數不多，風險趨低，反成為亂世定心丸，印證在數據回溫上。

近期論及數筆危老案失效過期窘況，不脫屋主與建商各有立場，不過，陳炳辰認為，不影響後續發展，畢竟市場已證明重建新案可讓房產價值巨幅增值，誘因相當大，加上地震效應，讓更多老宅持有方提高改建意願，且傳出政府另訂辦法，使容積獎勵時程上的限制有所轉圜，都可預期來勢大好，起碼今年站穩千億元的案量應可樂觀以待。 2024年北台灣各縣市已規劃推案量10億元以上危老案。資料來源/住展雜誌

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