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ESG最前線／提升數據價值

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

某次我和一位製造業「環安衛（ESH）」主管談到，他們工廠每個月經營管理會議的進行狀況。他告訴我：「環安部門的KPI項目比較少，但是如何報告出關鍵的重點，反而是更困難的事。」

「零工安事故」毫無疑問是全員努力的目標，而每個月實際發生的事故也多是控制在「零」或「個位數」。但是從廠長到第一線資深同仁都清楚，運作現場的各種風險，從來沒有因為零工安件數而降低過。

反倒有時被報告上樂觀的數字所誤導，真實的情況反而被掩飾甚至扭曲了。因此，我們都同意「數字背後的數字」，才是重點。

「工安事故」背後要看的是「虛驚事故」數字，而「虛驚事故」背後則是要看人（人員）、機（機器）、料（原料）、法（方法）、環（環境）的異常現象。如何辨識出「表層數據」背後關鍵的「深層數據」，才是管理者最重要、最有挑戰性的工作。

過去幾年台灣產業推動的ESH、ESG數位轉型，也適用這樣的道理。身為軟體公司，我們的任務就是協助客戶將手上的「資訊（information）」，轉化為更深一層的「洞見（insight）」。如此一來，原本價值不高的原始數據（Raw Data），也有可能搖身一變成為黃金寶藏。

舉例來說，工廠內有多少種類的化學品，這是一種「資訊」（表層數據）。而這些化學品受到哪些特定法規列管、各種列管所占的比重、哪些品項存在「不相容性」、各區域運作風險高低等，則是有管理意義、管理價值的「洞見」（深層數據）。

對管理者來說，每天只看充滿「資訊」的報表，短期內並不會出現什麼大問題。

事實上，職場工作者被海量資訊淹沒，幾乎已經是現今的常態。但是，資訊通常只涵蓋淺層訊息，對於那些公司重大政策、高層主管訂下的策略目標，我們需要「洞見」來做判斷、下決策。

而我認為數位轉型的意涵，在於提升企業運作各種數據的價值，同時也提升管理者的決策品質。

工安 軟體

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