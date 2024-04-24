兩岸靚人物／玻璃大王曹德旺 走向興學之路

彌補官辦大學教育的不足，提升大學教育人才性價比和專業能力，全球玻璃大王、福耀集團董事局主席曹德旺，發起創立福耀科技大學，校園建設即將完工，預計將於今年秋季全面招生。

大陸有兩大知名的慈善家，一位是曾來台「高調行善」的陳光標；另一位則是「為善不欲人知」，在921大地震和88風災後，默默對台捐款的曹德旺，曹德旺也和台塑（1301）創辦人王永慶是好友，曾多次來台向王永慶請益。

提升專業 創辦福耀科大

大陸央視財經報導，元宵節這天，福州飄著小雨。上午7時半，現年78歲的曹德旺準時到達正在建設中的福耀科技大學。在這裡，大到施工品質、小到地磚鋪設，沒有這位「玻璃大王」不管的事。

曹德旺表示，教育是一門事業，不是產業。福耀科技大學的目標是為國家培養出卓越的工程師、科學家與企業家，探索出一條創新型教育之路。

環球時報報導，曹德旺曾在2016年一針見血指出，大陸製造業目前面臨的一大困境，是年輕人出社會後不願到製造業工作，使得大陸還未進入真正的工業化，就已「朝著虛擬經濟過火的方向走」。他並稱，照此發展下去，面臨的問題將更多也更大。

全球玻璃大王曹德旺表示，教育是一門事業，不是產業，彌補官辦大學教育的不足，發起創立福耀科技大學。圖為福耀玻璃產線。 新華社

曹德旺也提到，2000年以後，大學畢業生的就業首選是銀行、基金公司、投資機構、政府機構和IT企業，選擇製造業的愈來愈少。照此發展下去，大陸可能會更早出現美國曾經經歷的困局。

第一財經日報報導，曹德旺曾說，人生如戲，世界之大，舞台高低，各自精彩。他說自己只是一般角色，在一般的舞台，用力表演。

由美國前總統奧巴馬投資、網飛出品，獲得奧斯卡最佳紀錄片「美國工廠（American Factory）」，講的就是曹德旺在美國，接手通用汽車在俄亥俄州代頓市（Dayton）的舊廠房，揭露出一個殘酷的真相：美國傳統的製造業規則早已跟不上時代。

獲獎消息傳出後，福耀玻璃官方公號也發布了一段來自曹德旺的祝賀視訊。他表示：「電影出來後，我很認真地看了三遍。我知道，你們用自己的手法，也沒少批評我，但我還是感謝你們，我會很客觀地接受你們的批評。這對我將來繼續在美國發展，用什麼樣的態度，克服缺點，把工廠做得更美國化，起到了很大的幫助。」

目前曹德旺在美國五個州有工廠，他的汽車玻璃擁有註冊專利，產品行銷全世界，占全球汽車玻璃市場的四分之一。

曹德旺曾多次來過台灣，並拜訪過台塑創辦人王永慶，兩人相談甚歡，王永慶毫不藏私把企業經營理念與他分享。有次曹德旺發覺企業內部人才管理出現問題，於是向當時還在世的好友王永慶請益，企業如何培養中堅與高層幹部。

培養幹部 曾請益王永慶

王永慶給他的答案是：「幹部不要找空降，而是要在企業中栽培，且要進過生產線、下工廠，擁有企業第一線的歷練。」與曹德旺的想法不謀而合，也更堅定他在工廠裡培養自己的技術與管理幹部隊伍。「把企業當作學校來辦」，成為曹德旺決定要走的方向。

2007年，全球經濟連續數年高增長，北京即將舉辦奧運會，十七大即將召開，大陸股市節節新高，形勢一片大好，曹德旺卻嗅出不尋常的味道。

原來當時人民幣持續升值，大陸相繼公布勞動合同法、企業所得稅法、公路法，已經影響到小微企業的生產成本。

曹德旺從2006年底到2007年初，平均每天晚上拜訪一家下游企業，發現出口小微企業的稅後利潤僅剩下4%到5%，成本增加遠超過盈虧平衡水準。

隨著徵兆愈來愈明顯，他立即展開福耀史上最大規模的自救行動，在管理層的一片反對聲中，關閉四條剛建好的生產線，並採用「少量、多樣」的接單方式，避免企業可能在全球經濟危機中遭受風險。

同年11月，他在福耀玻璃的內部期刊上發表了一篇題為「一葉知秋」的文章，提醒自己和企業的高層注意，不要被眼前經濟界一片樂觀情緒迷惑，「因為全球經濟的冬天來了，要做好過冬的準備。」

後來，次貸危機爆發，金融危機蔓延至全球，美國車企遭到毀滅性打擊，大陸企業日子也不好過。而福耀因為早有準備，很快就度過這場危機。

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