力麒吉林路總部12.8億元賣了 未來將搬進松江路大樓
台商回流、產業擴產，商辦市場持續火熱。據實價登錄，位在北市吉林路97號整棟商辦大樓，今年2月成交12.8億元，拆算每坪單價約102.22萬元，為今年第1季北市市中心最大商辦交易案，買方為佳旺資本，負責人為董俊仁，也是能率集團大股東之一，而該棟樓賣方為力麒（5512）關係企業慶益開發，現租戶則為力麒建設。
力麒建設董事長郭淑珍表示，現在力麒所在的吉林路總部大樓在很早期就賣給哥哥了，因此目前為承租的方式，未來力麒將搬至現在正在動工的松江企業總部，而在松江路對面的力麗集團因為辦公室不夠用，也計畫搬進松江路商辦，剩下的少部分樓層則會出售。
近年北市商辦市場火熱，不僅頂級A辦需求量大，租金持續上漲，精華地段的B辦也受到青睞。此次交易的中山區吉林路的「力麒建設總部大樓」屋齡約23年，為地上9層、地下3層之建物，建物總面積約1,709坪，其中建物約1,099坪、停車位79個。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，辦公室房價與租金漲價效應向外蔓延，包括市中心的B辦大樓也被帶動，此次揭露B辦成交單價百萬元，該區並非屬於傳統的辦公聚集的商圈，不過整棟辦公大樓釋出待售難尋，除了受到保單理賠重創的產險業者被迫忍痛賣樓求生，不然釋出量其實很少，也讓這筆交易成為今年第1季北市市中心最大筆的交易案。
至於力麒要搬去的松江總部大樓，郭淑珍指出，目前已經在鋼構的階段，預計還有兩年左右才會完工。「松江總部大樓」位在台北市中山區⾧春段，規劃興建地上21層、地下5層，基地面積為471.90坪，產品規劃為128、146、150、216坪二併的高級商辦，預計最快明年年底可取得使照。
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