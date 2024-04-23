古書今贏／傳承接班四關鍵

中國歷史上皇位繼承，大多採取父死子繼，少數是兄終弟及，或傳位給兄之子、弟之子，接位的人名分一確定，爭位的紛爭就會降低。

《明史》記載：太祖朱元璋為了鞏固皇權，大封宗室當藩王，太子朱標早逝，皇位由皇太孫朱允炆接位（史稱建文帝，又稱惠帝）。

惠帝因為深感藩王軍權威脅，採用周子澄削藩建議，引發燕王朱棣發動靖難之役，在浦子口戰役，燕王深喜次子朱高煦立下赫赫戰功，脫口告訴朱高煦「世子朱高熾身體不好，你只要好好做，未必不能…」。

政變成功的朱棣（明成祖），在永樂二年依舊冊立朱高熾（明仁宗）當太子，戰功赫赫的次子朱高煦，雖然心中不滿，卻是無可奈何，勉強撐到朱高熾駕崩，終於起兵叛亂。

兵敗被囚的朱高煦，不甘心再度挫敗，竟然在宣宗探監時，故意絆倒宣宗，洩恨固然是洩恨了，結果被下旨用銅缸炙死；假使當初成祖不要態度搖擺亂講話，或許朱高煦不會心存盼望，以至於含恨命喪銅缸。

任何人事物，都有生命周期，事業想要生生不息，須有良性循環，無法仗恃一時的聰明投機。如果當初的「上位」，來自心性狡詐、阿諛諂媚，之所以「成功」，是因為見利忘義、刻薄寡恩，子弟少了創業者的勤奮努力，學會的是唯利是圖和勾心鬥角，肯定變成豺狼心性，即使暫時俯首聽命，隨時會伺機反噬。若不想有此下場，成為他人茶餘飯後笑談，掌握四大原則至關重要：

敦勵品行：陶鑄子女謙讓品德，即使才情能力不同，匯聚良師益友，策勵學習能力，使子女能夠心胸開闊、友愛互助，各盡其智、各展所長。

適時督促：看到子女怠惰結交損友，需要提醒後患；見到揮霍放縱，需要警示節制；發現耍小聰明，需要告知後果；看到仗勢欺人，一定遏止訓誡；持續觀察成長，給予協助讚賞，發現偏差行為，動之情理絕不姑息，才能防微杜漸。

公平對待：子女有高低強弱，同樣關懷公平對待，過度寵溺或嫌棄壓制，只會製造矛盾和仇視，最後形同陌路；掌握分寸循循善誘，不會反目作出傷心痛心的事。

態度堅定：揀擇具備優質心性和領導能力的接班者實屬必然，對於私心關愛者，不要為了表面和諧和安撫，做出和留下無法實踐的承諾，就不會留下剪不斷理還亂的無窮紛爭。

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