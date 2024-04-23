管理前哨站／緩解缺工 三方向思考

經濟學家把「人力、土地、資本」列為生產基本要素，人力排在第一位。企業的「企」字是由「人」和「止」所組成，人之所止，意旨企業是人才匯集的地方，企業若缺乏人才，很快會跌落「止業」的深淵。

受到少子化的影響，加上人們生活水準提高，各行各業都出現缺工現象，尤其是基層勞動人力缺員現象更為明顯，世界各國皆然。政府及企業都需設法解決缺工問題，增加就業機會，幫助各行各業網羅足夠人力，活絡企業及國家經濟發展。

缺工問題不只是企業首當其衝，也會影響國家經濟的發展，政府及企業都競相提解方。缺工現象是個大問題，解決之道牽涉到許多層面，需要從長計議，以下三大方向供思考。

首先，延後退休：勞基法規範員工退休年齡，早期訂在60歲，後來延長到65歲。拜醫療科技發達之賜，現代人營養充裕，生活富裕，身體健康狀況良好，絕大部分人65歲依然健壯、活躍，退休後卻無所事事，頓時陷入「英雄無用武之地」的窘境，因此普遍都有繼續貢獻所長的念頭。

現代人健康良好，在職場上繼續活躍五年、十年應沒問題。延後退休年齡，活用退休人力，成為當今社會大眾的心聲，也是不可忽視的一股現成就業實力。這牽涉到法令層面的議題，法令有整體及全面的考量，當然需要從長計議，若能適度修法或有變通措施，把退休人力資源引導再進入職場，注入一股熟練可用的人力資源，能快速解決社會缺工現象。

其次，二次就業：企業招募人員，通常以年輕人或剛畢業的學生為首選，可以有計畫培訓，長期在企業文化的薰陶下，培育出企業所期望的人才。人才培育屬於農業生長過程，須時甚長，非急就章可以奏效，也不是工業生產過程可以輕易取代。長期培育確是企業養成人才的最佳策略，但是往往緩不濟急，於是常祭出挖角策略，彌補人才不足現象，但是也不盡人意。

企業提供二次就業機會，重新設計工作規範，晉用退休人員回到職場，不失為簡易可行的方法。有技術熟練的人才歸隊，有熟諳企業文化的管理人才效勞，可以滿足退休人員再投入職場的願望，有助於解決人力荒的現象。

第三，經濟誘因：根據主計總處的統計資料顯示，2022年工業及服務業全體受雇員工全年薪資總平均69.3萬元。現代人生活費用高，有限的收入要因應昂貴的生活開支，常會陷入「入不敷出，生活不易」的情境中。薪資缺乏吸引力，也是造成缺工現象的主要原因之一。重賞之下必有勇夫，企業要招募得到員工，留得住優秀員工，提供一定水準的經濟誘因，激發員工的工作意願，穩定員工的生活，是企業責無旁貸的任務，政府也鼓勵企業為員工加薪。

企業經營以人才為本，缺工現象頻傳，出現人力資源爭奪戰，也就是俗稱的搶人大作戰。政府從政策面思考解套辦法，企業務實的重新設計工作規範，除了延後退休，也鼓勵二次就業，讓熟練的現成人力繼續為公司效勞，加上提高經濟誘因，讓員工享受樂活生活，更能無有後顧之憂的貢獻心力。

商品推薦