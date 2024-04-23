誠美材董事名單出爐 董事長何昭陽批不合程序將究責

偏光片大廠誠美材（4960）23日召開董事會，提出董事候選人名單，且已在公開資訊觀測站上公告；董事長何昭陽認為，名單的通過不合程序，強調「現在仍是誠美材合法且唯一的董事長及代表人」，將追究相關人等對公司背信、偽造文書等相關法律責任。

誠美材將在6月7月召開股東會，全面改選九名董事（含三名獨董），今日則是召開董事會，且提出董事候選人名單通過後進行公告，董事候選人包括連巍鐘、宋妍儀、黃江煌、晟霖投資法人代表甘錦地、甘霖國際物流法人代表林暉育、亞伯拉罕投資法人代表林志蓁，獨立董事則是林億彰、何珩禎、陳奕良。

根據所公告的董事及獨立董事候選人名單，董事長何昭陽並不在其中，外界研判，董事名單都是支持連巍鐘的人；據了解，在董事會開會過程中，僅何昭陽一人舉手反對該名單。

何昭陽在會後發出書面新聞稿表示，按公開發行公司董事會議事辦法第3條第2項規定，「董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。」誠美材原訂4月15日召集董事會，後因董事辭職的重大變動，才延至23日召集，相關董事會議案依照上開規定，應於開會前7日通知各該董事及監察人（或獨立董事）。

何昭陽說，查董事宋妍儀、甘錦地、黃江煌、林億彰所提出的董事候選人名單，遲至4月18日才提出，都已超過開會前7日提出之時間，未符合上開開會前7日提出之規定，董事會自無從受理，更無從列入議案表決。

何昭陽指出，4名董事強行提出董事候選人提名名單，且違反「董事會議程」及「公開發行公司董事會議事辦法」第13條規定，由4名董事擅自表決，更違法假冒公司名義將董事會名單上傳公開資訊觀測站。

何昭陽表示，董事甘錦地無視他本人仍在現場，自命為董事會主席，強行進行董事會，且在他表示反對意見時，強行通過不合程序的名單，嚴重影響誠美材公司治理程序。

何昭陽強調，自己現在仍是誠美材公司合法且唯一的董事長及代表人，針對4名董事及相關人員架空董事長職權，嚴重違法及違反公司治理行為，除予以譴責，並要追究相關人等對公司背信、偽造文書等相關法律責任。

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