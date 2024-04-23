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中鋼子公司鋇泰 砸5.9億元買屏東內埔5486坪土地擴建

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼。圖／聯合報系資料照
中鋼。圖／聯合報系資料照

中鋼（2002）23日公告，子公司鋇泰斥資5.9億元購買屏東內埔5,486坪土地與建物，主要將進行耐火材產線擴建以及做為倉儲使用。

鋇泰是中鋼子公司中盈轉投資的公司，主要生產耐火材料，可供中鋼廠區使用。鋇泰在被中盈併購前曾經有不錯的營運績效，曾創下EPS10元以上佳績。

中鋼公告，鋇泰斥資5.9億元，購進屏東縣內埔鄉新豐段318地號等五筆土地及座落其上建物，其中土地5,486坪、建物3,929坪。

取得這批資產的具體目的與用途，在於考量未來銷售量及新業務的成長，需擴充倉儲空間及產線。

中鋼

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