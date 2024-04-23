快訊

爆台北慈濟護理師猥褻還偷拍病患私密處 北檢約談吹哨者

火光竄夜空…屏東500坪家電工廠全面燃燒 消防救出1員工

大地震要來了嗎？地科教授分析餘震分布：有花蓮特性

華鎂鑫布局溫室農電 屏東生產羽衣甘藍

中央社／ 新竹23日電

太陽能廠華鎂鑫布局溫室農電市場，與國內農業技術公司合作推廣高端溫室經濟，首波已在屏東縣高樹鄉生產羽衣甘藍。

華鎂鑫表示，希望透過與農業技術公司合作，開創從種植技術至通路銷售的完整商業模式，建置綠能發電裝置，提高土地利用價值，達到綠能加持農業的目標。

華鎂鑫指出，目前規劃在屏東、高雄及桃園設置3座溫室光電案場，每座案場占地1500坪至3000坪，將分別種植羽衣甘藍、香莢蘭及無毒檸檬。

除每年可以發電超過100萬度，華鎂鑫表示，溫室光電案場還將有作物收入，首波已生產羽衣甘藍，期望能達到綠電、農業與地方創生三贏局面。

綠能 農業

延伸閱讀

全台哪個縣市「地震最無感」？屏東人舉手：這兩天完全沒感覺

屏東好物搶攻國際市場 進軍新加坡食品展

屏科實中今動土分兩期2027年完工 立委盼帶動產業人才

屏東TPASS芒果機自助服務 買票、退票與過卡更方便

相關新聞

5G專網落地實證 數位部見證全球傳動科技運用成果

數位部次長李懷仁23日指出，製造業的數位轉型對國家的競爭力至關重要，數位部未來將會密切與機械公會合作，擴散到產業帶動產業...

購屋人有感嗎？ 今年首季全國新建案房價季減15%、寫兩年新低

據591新建案統計六都、新竹推案，今年首季總銷金額為4,665.81億元，較上季減少6%，與去年同期相比縮水超過1,20...

保時捷在台銷售 第1季創高、年增19%

台灣保時捷在2024年第1季共交付1,409部車 ，相較去年同期增長了19%。市場對即將推出的純電版本的高度期待，Mac...

地震頻傳！台北101總座：已針對內部100多台電梯做檢測

近日發生多起有感地震，外界關注台灣第一高樓101營運是否受影響。台北101總經理朱麗文23日表示，台北101營運無虞，日...

foodpanda與The Trade Desk 攜手推RMN模式的廣告投放

即時外送平台亞洲領導品牌foodpanda與全球廣告科技公司The Trade Desk 23日宣布結盟，建立在零售媒體...

台塑生醫Formosa玩具基地 2020年來回收42.8公噸

台塑生醫暨王長庚公益信託成立Formosa玩具基地進入第五年，長期巡迴全台舉辦二手玩具公益課程，「環島傳愛」服務超過7萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。