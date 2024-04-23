華鎂鑫布局溫室農電 屏東生產羽衣甘藍

太陽能廠華鎂鑫布局溫室農電市場，與國內農業技術公司合作推廣高端溫室經濟，首波已在屏東縣高樹鄉生產羽衣甘藍。

華鎂鑫表示，希望透過與農業技術公司合作，開創從種植技術至通路銷售的完整商業模式，建置綠能發電裝置，提高土地利用價值，達到綠能加持農業的目標。

華鎂鑫指出，目前規劃在屏東、高雄及桃園設置3座溫室光電案場，每座案場占地1500坪至3000坪，將分別種植羽衣甘藍、香莢蘭及無毒檸檬。

除每年可以發電超過100萬度，華鎂鑫表示，溫室光電案場還將有作物收入，首波已生產羽衣甘藍，期望能達到綠電、農業與地方創生三贏局面。

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