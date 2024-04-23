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5G專網落地實證 數位部見證全球傳動科技運用成果

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
全球傳動公司「無人堆高機(AGV)搬運」作業情形。（數位部提供）
全球傳動公司「無人堆高機(AGV)搬運」作業情形。（數位部提供）

數位部次長李懷仁23日指出，製造業的數位轉型對國家的競爭力至關重要，數位部未來將會密切與機械公會合作，擴散到產業帶動產業升級。資通訊產業也是台灣強項，促使與其他產業強強聯手、產生護國群山，是數位部的重要目標。

數位部為推動通訊傳播創新應用政策，攜手公協會建立各產業對5G應用的發展藍圖，凝聚產業共識，共同推動5G專頻專網在各產業的應用，今日由李懷仁率數位產業署副署長胡貝蒂及輔導團隊，偕同台灣機械工業同業公會副理事長魏坤池，訪視新北市樹林區全球傳動科技股份有限公司（4540）（簡稱全球傳動公司），立委蘇巧慧亦親臨現場交流瞭解該公司及機械產業導入5G專頻專網創新應用情形，並展示5G無人堆高機結合智慧儲運管理的應用成果。

李懷仁表示，全球傳動公司屬於製造業，透過5G專網、數位轉型將能夠整合營運資料進而串連、管理整個供應鏈，從而提高效率，降低成本。製造業的數位轉型對國家的競爭力至關重要，數位部未來將會密切與機械公會合作，擴散到產業帶動產業升級，資通訊產業是台灣強項，促使與其他產業強強聯手、產生護國群山，是數位部的重要目標。

數位發展部及蘇巧慧立法委員等一行人參觀全球傳動公司智慧化5G儲運管理應用流程，其中包括5G AGV （Automated Guided Vehicle）無人堆高機與WMS（Warehouse Management System）倉庫管理系統等設備，親自見證該公司以5G專網增強 AGV智慧化搬運過程的協作能力，並結合WMS系統進行即時資料收集與分析，精準掌握備料工作排程，解決目前面臨的人力短缺、搬運時間及工作安全問題，同時也提高搬運速度和準確性，提升傳統產業的營運效率，實現高效的物流和營運管理。

數位發展部將持續投入5G專頻專網的創新應用，加速產業導入5G應用服務，並鼓勵5G資服業者、應用方案業者及各領域產業的軟硬能量一起合作，促進產業逐步擴大運用5G專頻專網帶動營運效益，推展通訊傳播創新科技應用之社會價值。

5G 數位部 製造業

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