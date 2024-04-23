電子書訂閱經濟再掀戰火 博客來推商業雜誌暢讀方案

訂閱經濟戰火激烈，繼樂天Kobo訂閱制今年2月宣布進軍台灣，推出中外文書籍訂閱制；博客來今天表示，電子書訂閱服務推出至今，總商品種類增加近2倍，訂戶數大增7成，今天宣布推商業雜誌訂閱制方案，雙方搶訂戶的煙硝味濃厚。

根據博客來2023年全民閱讀報告，電子書閱讀人口逐年攀升，2023年有38%讀者喜歡電子書，理由是攜帶方便及節省空間。博客來表示，電子書訂閱服務自2022年4月推出以來，總商品種類從數千多種擴增至1.6萬種，增加近2倍，截至今年4月電子書訂戶數已快速增長7成以上。

綜觀博客來電子書在2024年第1季營收成長超過兩位數，其中商業理財類電子書營收成長最為凸出，漲幅逾2成，反映出商業理財類的需求強勁，因此今天在世界閱讀日宣布，推出逾1.6萬本雜誌書籍看到飽方案，搶攻訂閱經濟，預估活動可帶動電子書訂閱人數成長2成。

電子書品牌樂天Kobo在台展現強烈企圖心，今年2月宣布「Kobo Plus訂閱制」服務進軍亞洲，台港同步上線，主打全台唯一電子書訂閱制服務中，號稱除了中文書籍以外，外文書籍量是全台電子書訂閱制服務中最多的平台。

除此之外，樂天Kobo本月10日在台灣推出旗下首台可彩色書寫、畫線註記的七吋螢幕電子書閱讀器。不讓外商專美於前，富邦媒總經理谷元宏今年也曾預告，今年下半年會推出自家的電子閱讀器，讓外界頗為好奇會長什麼樣子；目前博客來未有閱讀器，不過博客來表示，不排除任何可能性。

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