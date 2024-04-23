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地震頻傳！台北101總座：已針對內部100多台電梯做檢測

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台北101這次以大自然最美麗、最迷人的「花卉」為主題，結合國際品牌百大春夏獨家新品、大型花園主題策展「夢幻香氛花園」與「蕨‧蘭之美」雲端花藝展。記者嚴雅芳/攝影
台北101這次以大自然最美麗、最迷人的「花卉」為主題，結合國際品牌百大春夏獨家新品、大型花園主題策展「夢幻香氛花園」與「蕨‧蘭之美」雲端花藝展。記者嚴雅芳/攝影

近日發生多起有感地震，外界關注台灣第一高樓101營運是否受影響。台北101總經理朱麗文23日表示，台北101營運無虞，日前花蓮403大地震後，已針對內部100多台電梯做測試與檢查，確保安全性。台北101大樓的阻尼球最大擺幅紀錄是蘇迪勒颱風，當時幅度最大達100公分，擺幅創史上最大，由於地震時間通常不長，按照過去經驗，反倒颱風對大樓搖晃影響較大。

母親節將至，台北101這次以大自然最美麗、最迷人的「花卉」為主題，結合國際品牌百大春夏獨家新品、大型花園主題策展「夢幻香氛花園」與「蕨‧蘭之美」雲端花藝展，以及線上線下康乃馨快閃花坊，即日起至5月12日打造浪漫花季旅程。

朱麗文表示，今年以來商場業績維持成長，且會員業績都有雙位數成長，會員占比都在六成五以上，母親節檔期更達七成以上。會員成長的動能主要是因滿額禮、聯名卡新客帶動，以及會員獨享。

近期地震頻繁，朱麗文表示，「今年以來101人潮還是正成長。第2季針對國際觀光客也會加大促銷力道，像是國際貴賓卡，設計一些導客活動，101是地標，觀光客很多，會和我們的合作夥伴宣傳台北101，讓來到台灣的觀光客都會想來101。並特別針對東南亞、雙印、日本、韓國、歐美等國家做宣傳」。

針對母親節檔期，結合台北101母親節專屬優惠，為購物再添精緻體驗，國際精品單筆每滿8,000送800；珠寶腕錶單筆每滿30,000送1,500，刷聯名卡筆筆再享3%回饋。Stage 101線上再享單筆滿8,000，101 Point點數5倍贈的甜蜜回饋。

台北101 地震 母親節 電梯

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