台塑生醫Formosa玩具基地 2020年來回收42.8公噸

台塑生醫暨王長庚公益信託成立Formosa玩具基地進入第五年，長期巡迴全台舉辦二手玩具公益課程，「環島傳愛」服務超過7萬人次。台塑生醫董事長王瑞瑜表示，台灣每年生產數百公噸玩具，其中九成由塑膠製成，材質安全耐用，最終卻有八成遭到丟棄造成環境負擔，因此設計二手玩具拆解、回收塑膠再製為藝術作品等公益課程讓資源發揮最大價值。

台塑生醫今年首度從台塑企業七大據點出發，連結企業員工、客戶、供應鏈廠商、社區團體，讓二手玩具循環再利用的理念從台塑企業往外擴散，集結眾人力量建立環境永續典範。4月22日邀請心路基金會金龍發展中心學員到台塑企業內湖大樓參加二手玩具課程，並體驗台塑生醫洗衣精智慧補充站、ECOCO空瓶回收機。

王瑞瑜指出，Formosa玩具基地已累計舉辦114場課程活動，足跡遍及全台偏鄉及各大公益團體，今年決定深耕台塑七大據點，包括內湖大樓、林口長庚、嘉義長庚、麥寮社區、宜蘭龍潭湖、台塑生醫彰化健康悠活館、高雄昆仲公園，強調與在地社區建立共榮共好的關係，除了鼓勵企業員工主動參與，更會邀請客戶、經銷商、供應商、居民、學校及社福團體，結合多種利害關係人共襄盛舉。

台塑生醫總經理劉慧啓指出，Formosa玩具基地2020年成立以來，已在彰化專屬物流中心回收、分類、整理超過42.8公噸二手玩具，其中一大部分轉作為教具，用來舉辦各式公益課程，另一部分開放社福團體及學校機構申請，至今總共贈送309次、將近15公噸，剩餘玩具則放在台塑生醫彰化健康悠活館，鼓勵居民及遊客帶孩子體驗二手玩具及相關活動。

台塑生醫每年提撥稅後盈餘4%以上用於社會公益活動，未來將持續結合台塑企業資源，協助Formosa玩具基地活用二手玩具做為全齡媒介，也提供專業醫療團隊衛教服務及台塑生醫洗衣精智慧補充站體驗活動，從多領域傳播預防醫學、循環經濟及環保永續理念。

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