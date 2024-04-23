想買北市國宅？房仲：蛋黃區這兩棟最超值

永慶房產集團統計近一年台北市十大熱銷國宅指出，6字頭已成北市熱銷國宅地板價。不過，蛋黃區仍有超值國宅可選，中山區的大直美堤花園，以及中正區的國盛國宅單價都僅6字頭。

根據統計，近一年台北市熱門交易國宅前十名，以大安區成功國宅交易量42件居冠，平均單價82.4萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，成功國宅位處市中心區，與大安區電梯大樓均價相比，成功國宅單坪便宜22.7萬之多，具備價格優勢，吸引想以相對低價進駐台北市精華地段的民眾目光。

「大直美堤花園」(基河國宅二期)與「青年新城」則分別以34件與26件位居二、三名。

陳金萍說明，大直美堤花園位於基隆河景觀第一排，屋齡24年相對年輕，且房價較中山區房價實惠，交易量因此名列前茅。萬華區青年新城與青年公園僅一路之隔，且周邊有國光早市、雙和黃昏市場，及南機場夜市等，日常採買相當方便，吸引不少小家庭與注重生活機能的民眾入主。

陳金萍指出，觀察數據可以發現，前十大熱銷國宅的平均單價均在60萬以上，蛋黃區的國宅更是要價不斐，大安區的成功國宅、正義國宅，松山區的松山新城(乙標)，以及信義區的忠駝國宅平均單價都在8字頭。

不過，這些國宅仍比所在行政區整體電梯大樓房價實惠，加上均坐落優質地段，生活機能完備，讓購屋者兼顧預算考量及居住品質，買氣不減。

陳金萍表示，台北市的國宅多半位在開發成熟的精華地段，擁有完善交通及生活機能，其中不乏明星學區，價格也相較周遭中古大樓來得親民，管理費便宜、公設比低，加上開放式中庭設計，相當適合家庭或銀髮族群居住。

不過，也由於興建時間早，大多數國宅屋齡偏高，總戶數多，民眾購買得留意屋況是否漏水或壁癌等，才能買到心目中理想的好宅。 近一年台北市十大熱銷國宅交易價量。資料來源／永慶房屋

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