中保科發展綠科技 帶動產業轉型

響應422世界地球日，中保科（9917） 發展綠科技，帶動產業轉型，建置雲端太陽光電發電系統以行動愛地球，於4月22日宣布於內湖雲端大樓頂樓規劃建置太陽光電系統，除積極回應政府要求淨零減排的作為，也為企業帶來實際效益。

此外，中保科也持續在總部大樓推動多項節能環保措施，如採用LED節能照明設備、建置智能照明系統，並於22日於全台分公司招牌關燈24小時，以具體行動支持環保節能愛地球。

中保科並持續打造綠色辦公空間與綠色科技，激發員工減塑與循環經濟等議題的關注，以行動落實日常生活為地球減碳盡心力。

中保科表示，配合金管會公告上市櫃公司須在2026年完成溫室氣體盤查作業，中保科在2022年即成立溫室氣體盤查委員會，隔年已完成總公司六大據點盤查作業並製作溫盤報告書。

後續將積極完成總公司與分公司共計超過130個據點之溫室氣體盤查，以最快速度完成外部查證稽核作業，表達響應政府共同達到淨零排放目標，善盡地球村公民義務，且秉持遵循政府淨零排放的目標，除將持續推動綠色科技帶動產業轉型，也將ESG內化成企業日常，以地球公民與產業領航者之角色與角度，履行企業的社會責任。

此外，中保科技集團近年來更持續發展綠色設計，從節源減碳、促進資源循環出發，中興保全科技專為城市打造的智慧停車系統，就是以太陽能儲電及無電力線設計的智慧停車柱，不僅實現了無紙化開單，所開發的APP可讓民眾查看最近停車位，減少尋找停車位時時間及能源浪費。此外，以綠色科技開發的G.Care

在服務方面，中保科科技派遣有效運用勤務調度整合平台，減少無效的出勤達到減碳效果，2023年相較基礎年2021年客戶數增長102.3%，客戶數增加但出勤次數實值卻減少至95.6 %，實際減少碳排放量為25.6公噸。

除了積極將綠色科技融入於產品與服務上，中保科也從採購端著手降低對環境的負擔，採購節能標章的商品，並逐年增加綠色採購預算，用行動保護地球，2023獲得新北市、桃園市及雲林縣政府頒發綠色採購企業績優獎，將綠色科技減碳概念內化為企業文化，與同仁及供應商攜手成為推動淨零碳排的開創者。 422世界地球日中保科發展綠科技帶動產業轉型，建置雲端太陽光電發電系統以行動愛地球 。中保科提供

商品推薦