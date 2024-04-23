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創業之星選秀 ／開發金助新創鏈結產業

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
開發金控數據長賴俊輝。開發金／提供
開發金控數據長賴俊輝。開發金／提供

中華開發金控（2883）長期力挺台灣新創，尤其新創企業勇於挑戰現狀的思維與想像力，與開發金控強調創業家精神的企業價值不謀而合，今年持續協辦「創業之星選秀大賽」，希望透過此活動，分享企業觀點與商業經驗，協助新創團隊在創業初期，建立商業思維和市場洞察力。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體的力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多的資源協助。「創業之星選秀大賽」已成國內新創業相當重視的賽事。

今年賽事由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心，協辦單位包括中華開發金控、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、鴻海科技集團、臺灣企銀、宏匯集團、t.Hub內科創新育成基地等。

開發金控數據長賴俊輝表示，新創企業過去較著重技術發展及軟體應用，近年來明顯轉向與產業趨勢連結，如醫療照護和綠色能源等。以金融科技（Fintech）為例，部分新創企業投入KYC（認識你的客戶）、反詐騙及反洗錢治理等領域，並與金融業建立夥伴關係。互惠雙贏的模式，使新創企業的想法得以擴大應用範疇，也提升金融業效率與客戶體驗。

賴俊輝指出，台灣新創的優勢在於技術成熟，但要實現穩定成長，關鍵在於洞察並掌握市場趨勢及需求。當前全球成功的獨角獸企業，都經歷了商業模式的轉型過程。這些企業在初期可能只提供單一技術或服務，在發展過程中逐步累積大量的無形資產，如數據資料和實戰經驗等，促使新創企業更主動地回應市場需求，進行商業模式的轉型。

他表示，處在「數據就是力量」的時代，善用數據能協助企業能做出更精準的決策，也能預測未來趨勢，並預先做好準備。例如，台灣有豐富的健保資訊及健康檢查紀錄，若能將健檢資料與醫療習慣轉化為醫療數據，從中判斷出社會健康或疾病趨勢，有助壽險公司在規劃保單商品時更貼近社會需求。

另一個新創企業能否長期勝出的要素是國際視野，無論是借鏡跨國經驗來解決本土市場需求，或在建構商業模式時積極與國際趨勢接軌，並將跨國市場發展納入考量。隨著企業規模逐步擴大，商業模式將有更大機會被複製並移轉至其他市場應用推廣，進而助打造更具影響力的商業模式。

本屆「創業之星選秀大賽」即日起至5月15日（星期三）23:59受理報名，一律採線上報名，報名資訊細節請上活動官網：https://money.udn.com/ACT/2024/innovation/index.html

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創業 選秀 開發金控

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