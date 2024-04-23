商業興觀點／低碳轉型 確保永續經營

第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）已於阿聯杜拜順利落幕，各國就重要氣候議題達成多項重要共識。自2015年第21屆聯合國氣候變遷大會通過「巴黎協定（Paris Agreement）」以來，全球近200個國家承諾共同努力，企圖將氣溫平均增幅控制在1.5度C內。

2015年我國也立法通過「溫室氣體減量及管理法」，並提出國家自定預期貢獻（INDC），由政府明定相關溫室氣體減量中長期目標。2023年，為了強化氣候治理、落實公正轉型，「溫室氣體減量及管理法」增修條文成為「氣候變遷因應法」，並明定2050淨零排放等目標。

在COP28上，各國達成了「阿聯酋共識（UAE Consensus）」，不僅鼓勵各國須在2025年前提出新的國家自定貢獻，並制定相對應、具有野心的氣候政策，也規範締約方在2030年前全球再生能源裝置容量須增加三倍，並翻倍提升全球年平均能源改善率（由2%提升至4%），同時以「公正」、「有序」和「公平」的方式加快行動，在能源系統中促進轉型以「脫離」化石燃料，以達2050實現淨零排放之目標。

會議期間各國也達成多項協議與承諾，其中「全球冷卻行動承諾（Global Cooling Pledge）」得到63個國家支持，這標誌著全球首個針對冷氣相關溫室氣體排放的減排倡議，並承諾在2050年降低至少68%的排放量（相較2022年），並於2030年建立最低能源效率標準的目標。

「阿聯酋共識」與「全球冷卻行動」勢必對我國商業服務業帶來重大影響，在接下來的關鍵幾年內，業者將面臨更嚴峻的減碳壓力。

商業部門溫室氣體排放量占全體部門的8.97%，其中大部分來自電力排放，因此「節電」是商業部門減排的重要課題。

為了接軌國際趨勢，業者可以透過「設備或操作行為改善」、「使用低碳燃料」、「低碳商業模式轉型」以及「綠建築」等策略著手，在日常營運中採取多樣化的措施來輕鬆節能，同時提高能源效率。

例如，業者可以逐漸汰換老舊耗能設備，導入節能設備、優先採購具有節能標章或能源效率一級的產品，以提高能源效率（設備或操作行為改善）、在營業場域裝設太陽能板以提高再生能源使用量，或是逐步將公務用車，由燃油車換為電動車（使用低碳燃料）、透過智慧科技運用，如：以大數據分析客流量及消費行為等方式，以調整門市營業決策（低碳商業模式轉型）、加強外牆隔熱或選擇具綠建築標章之場域（綠建築）等，都是業者在減碳上可投入的措施或行動。

聯合國多次警告，未來三年內有66%的機會平均溫升將突破1.5度C，來到1.8度C，甚至以全球沸騰時代 （the era of global boiling）和氣候崩潰（Climate breakdown）等更強烈的字眼疾呼問題的迫切性。

全球面臨著日益嚴重的氣候風險與挑戰，迫切需要加速減少溫室氣體的排放與加強氣候調適的韌性，以因應危機。在這種全球趨勢的壓力下，我國商業服務業必須持續更積極的落實減碳措施，以確保永續經營。

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