智慧經營／郭素惠 鐵娘子靠誠信穩軍心

鋼鐵業從業人員長期來有粗獷豪邁的人設，威致鋼鐵（2028）董事長郭素惠是國內數十家上市櫃鋼廠唯一女性領導人，憑藉其堅毅、細膩的特質，行事風格正派篤實，獲得供應鏈尊敬，成功開創威致盛世，最近更接下台南上市櫃企業社團億載會會長，投身公共事務，威致鋼鐵商譽扶搖直上。

重披戰袍 開創新局

郭素惠說，今年是台南府城建城400年，接任會長最想做的是創造產業二代更好的舞台，帶動新的傳承，同時善盡社會責任，讓城市、國家往更好的方向邁進。

威致鋼鐵在台南成立42年，是老字號電爐鋼筋廠，台灣地方型家族企業該有的特質全都俱備，前期營運起起伏伏終致惡化，2015年4月7日被打入全額交割、股價跌到2元，這天也被威致有志之士視為「廠恥日」。

為救亡圖存，曾任威致總經理的郭素惠「回鍋」重披戰袍展開大整頓，只花了短短二年五個月，就讓威致如浴火鳳凰般重生，從全額交割股恢復正常交易，並邁開大步開創全新的繁榮盛世。

市場人士說，亞洲金融風暴時中鋼子公司中鴻一度被打入全額交割股，再重回正常交易，但中鴻有「好爸爸」中鋼力挺，轉危為安不令人意外；威致則是民間鋼廠獨立完成再造任務，令鋼界刮目相看。每次問郭素惠，「妳怎麼辦到的？」她總是低調回應，「沒什麼啦，就這麼做呀」。

資深鋼鐵人說，長期與威致往來，知道郭素惠是誠信的人，所以推斷威致前景一定會愈來愈好，事實證明郭素惠讓威致脫胎換骨，重新獲得員工、客戶及協力廠商信任，關鍵在於她堅持守信用的風格始終如一，是有效凝聚內外資源的最大原因。

斥資20億 加速減碳

郭素惠自己曾說，「大家都相信我」，因此困難時可以把事情一件件解決，就算有新的狀況出來，內外也都相信會有合理的處理方案，「他們知道我可以給他們帶來希望，願意一起打拚，這很重要」。

現在的威致鋼鐵是南部主力電爐廠，使用循環資源的廢鋼生產鋼胚、鋼筋、棒鋼、盤元及特殊合金鋼竽高品質鋼材，廣泛應用在機械、螺絲及螺帽業等領域，威致是台灣擁有最多國家外銷認證的鋼筋製造廠。

郭素惠表示，堅持「誠信經營、穩健成長、積極創新、卓越目標」四大經營理念，承諾帶領同仁「建立一個更美好、穩健的威致」，成為一家員工、股東、金融機構三贏的公司。

為因應全球環保減碳及永續發展趨勢，近期威致再斥資逾20億元引進智慧化低碳設備，以強化能源使用效率，每年預計可以減少約5萬公噸溫室氣體排放，並運用數位化工具達成精實管理目標，在廠區投資太陽光電及儲能，增加綠電使用率，善盡企業公民責任，更期待能提升競爭力，邁向永續發展道路。

接下台南億載會長後，郭素惠更感責任重大。她指出，將延續歷屆會長們無私奉獻的服務精神，以「威震府城四百、致力發展億載」為目標，讓億戴會持續維持與產官學、新創團隊等跨領域多元合作、交流學習，讓億載會在府城400的紀念年中開創出更精彩耀眼的新局。

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