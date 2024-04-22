DTAT：台灣今年進入輕型純電商用車元年
台灣商用車市場龍頭台灣戴姆勒亞洲商車公司（DTAT）執行長朴正祐22日表示，DTAT將在6月6月引進首款輕型純電貨卡FUSO eCanter，不只是台灣首款輕型純電貨卡，DTAT並將今年設定為輕型純電貨卡元年，未來將繼續引進適合長程運輸的純電重型商用車MB eActros和eEconic。
DTAT即將發表的eCanter為5噸到8.5噸的輕型商用車，對應的車款為HINO 300與ISUZU車款。DTAT即將發表的eCanter為台灣首款純電商用車，目前初估年販規模不超過100台，主要是純電商用車的價格相當高，再加上充電與營運的相關成本仍高，DTAT認為商用車為生財工具，如果沒有政府的補貼，市場需求將相當有限，短期內將以考量淨零排放的國際與國內物流公司為主要需求來源。
商用車的定義分別是小型商用車為3.49噸，輕型商用車則為5噸~8.5噸。台灣大於3.5噸的卡車與巴士市場在2021年27,988台的高峰之後，逐年衰退，去年衰退15%，市場規模為19,081台，預計今年將再衰退5到8%，17,500台至18,200台之間，這幾年的市場衰退主要是經濟復甦速度放緩，利率上升和能源價格上漲所致，此外卡車價格上漲而物流費用不變也是重要因素。
DTAT今年3月的市占率達到34%取得台 商用車市場的單月冠軍。為了穩固市場，今年除了推出eCanter之外，重型貨車將推出Fighter新年式車款，此外MB的Actros F也將導入。
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