台積電先進製程園區更吸金 北中南這幾區預售屋都至少漲3成

根據實價登錄統計，台中西屯、新竹寶山、高雄楠梓等地，近三年間預售屋交易平均單價皆有超過三成漲幅變化。房市專家表示，「台積電先進製程園區可帶入大量高收入科技新貴，基期低區域都還有一定的補漲空間」。

近年台灣科技產業發展蓬勃，不僅帶動整體經濟發展，更進一步成為房市熱門題材，而堪稱房市票房保證的「台積電（2330）」，為因應全球對AI晶片需求，積極針對北中南進行先進製程擴廠布局，周遭房價也未演先轟動。

根據內政部實價登錄顯示，位於台積電2奈米生產基地的新竹縣寶山鄉，近三年的預售屋交易平均單價漲幅達62.8%，新竹市區漲幅則有44.6%；同樣為2奈米生產基地的高雄楠梓產業園區，周遭行政區包含楠梓區、仁武區漲幅達44.1%及43.6%，橋頭區漲幅更達76.5%。

而外傳最有可能是1.4奈米建廠用地的台中中部科學園區二期，周遭的西屯區近三年預售屋交易平均單價漲幅達39.8%，而外圍海線區域如龍井區與沙鹿區也分別達65.7%、48.2%，大雅區則是達31%。

對此，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析，近年台積電設廠與擴廠題材，幾乎成為全台房市最強的引爆劑，只要是台積電有設廠地區，特別是有先進製程的園區，因為市場預期可帶入大量高收入科技新貴，提升區域民眾所得，房價表現都相當強勢。

儘管這些區塊短線已經漲多，但目前市場對於有「台積電設廠」題材的區域熱度依然不減，因此這些區塊仍擁有很高的保值、增值潛力，特別是房價屬低基期的台中龍井、沙鹿與高雄的楠梓、橋頭、仁武等地區，房價都可能還有一定的補漲空間，是購屋者可以持續留意的區塊。

以中部科學園區來說，周遭建案如「寶輝THE TOWER」，根據OPEN DATA顯示，目前最高單價已經來到76.8萬元；而「精銳WORLD」最高單價57.5萬元，沙鹿區「龍寶和臻邸」及「茂洋天玥」分別以最高單價52.1萬元、48.3萬元創下區域高價。

深耕海線地區的茂洋建設表示，海線區域近年利多不斷，不僅交通建設大躍進，地理位置上還圍繞著三大就業區，後續還有中部科學園區擴建二期、精密科學園區三期開發計畫。另外新光田醫院、榮總第三醫療大樓興建工程，及電子治療所等醫療園區也將逐步到位，屆時就業人口對於買房的剛性需求，預期可為房市再添一波強勁動能。

陳傑鳴進一步指出，以投資或置產角度來說，房子能不能漲、能不能保值，建設利多與市場能見度會是很大的關鍵。因此，在今年護國神山台積電持續擴張下，估計2024年科技業設廠題材，依然會是各區域房市熱度的關鍵，也是想買房投資置產者可以多留心的。

不過，陳傑鳴也提醒，2024年原先市場期待的降息利多，因為通膨居高不下，預期到下半年才可能發生，加上近期「以伊關係緊張」，國際經濟復甦腳步可能因此受到影響，而這也可能導致科技大廠設廠進度放緩。

陳傑鳴建議民眾在瘋科技業設廠題材買房時，也不要過度「信心爆棚」，漲多的地方仍要停看聽，確認利多如期達成或發生再進場，才能避免買到高點的風險。 台積電先進製程廠區周邊預售屋漲幅概況一覽。資料來源：內政部實價登錄

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