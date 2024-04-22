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中華信評：中租控股信用評等為「twA+/穩定」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

華信評22日對中租控股集團（5871）做出信用評等為「twA+/穩定」。評等主要理由在於強健等級的資本水準。以及身為國內的市場領導者而享有強健的營運狀況，且擁有良好的市場能見度與穩定的營運績效表現。

中華信評係由中租控股的合併集團信用結構，得出中租迪和、合迪股份有限公司、仲信資融與中租汽車租賃股份有限公司（中租汽車租賃）均為「twA+/穩定/twA-1」的評等結果。前述公司的評等結果反映該集團相對於其風險結構而言在強健等級的資本水準，以及在國內租賃市場中良好的市場能見度。

抵銷前述評等優勢的因素包括：該集團追求高度業務成長（特別是在風險較高的海外國家），且與一般融資公司相同均仰賴躉售型資金來源。

中華信評認為，中租控股的營運狀況強健，且其營運據點具分散性。中租控股集團的旗艦子公司中租迪和為國內最大的融資租賃公司，且過去十年在國內的融資租賃市場穩定均擁有約48%的應收帳款市占率。此外，該公司在國內的汽車融資、貨車融資、船舶租賃、漁業融資等領域均擁有利基地位，同時亦對太陽能電廠進行投資。

除國內的營運外，該集團在中國大陸以及東南亞多個國家亦有長期的營運紀錄，且營運涵蓋該公司的利基產業授信與產品。儘管海外業務仍在持續擴張，該集團既有的企業基礎已使其在許多東南亞的營運所在國家當中躋身前幾大租賃公司之列。中華信評認為，未來數年該集團將可維持其在國內市場的領先地位，並持續強化海外市場能見度。

中華信評認為，中租控股集團海外業務比重較高，且較注重風險定價與利基市場，因此淨利息收益率較台灣及中國大陸同業為佳。該集團透過分散融資來源的集中度並積極地為新承作業務重新定價，因此較能克服上漲的資金成本。雖然2023年該集團的延滯率升高且逾期及列管案件增加，但其獲利足以吸收較高的信用成本。儘管2023年信用成本升高，但其平均資產報酬率（return on average asset，簡稱ROAA）卻展現良好韌性，並維持高於台灣同業平均水準的表現。中華信評預測，前述良好的營運紀錄在未來兩年應得以維持。

中租 華信

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