Formosa 樂活圈攜明志科大 以鏡頭關懷生態與瀕危動物

為提升民眾關注生態環境議題，Formosa樂活圈攜手明志科技大學於上周六（4月20日），假明志科大創新大樓一樓明志藝廊，舉辦ESG生態攝影展暨《洄家》生態復育紀錄片首映會，透過鏡頭捕捉人與環境真實互動的瞬間，重拾接觸自然的熱情與感動。

台塑表示，ESG生態攝影展，邀集環境友善團體及個人，以生態環境面向之生態作品進行展出，重點關注環境中的真實互動瞬間，如海洋志工清除海廢的堅持不懈、物種棲地回歸的感動、埤塘歷史文化的軌跡、肩負移除外來種的使命及大自然生態環境的憧憬，每件展品都有其珍貴的故事及意義，讓參與者體會各展品所要表達的美麗與哀愁。

此次生態攝影展受到各方民眾支持，活動人潮踴躍，響應人數更達百人以上，主辦單位明志科大亦透過生態攝影展活動，鼓勵民眾勇於擔任生態公民、發現環境議題、付出行動實踐，讓活動展品表達出的故事體認，在每個人心中激起持續行動的陣陣漣漪，讓美麗的生態環境得以永續發展。

此次為《洄家》生態復育紀錄片的首映，該片榮獲國際短片影展競賽（Best Shorts Competition）最佳自然動物優勝獎、入圍獨立短影片節（Indie Short Film Festival），並入選「休士頓國際影展」（WorldFest-Houston International Film Festival此為北美三大評選電影節之一），顯現其內容之優質及深遠影響力。

透過生態導演余英宗細膩的鏡頭，敘述龍潭村產業發展的變遷，紀錄了龍潭湖特色物種圓吻鯝魚洄游溯溪產卵的時刻、台灣特有種翡翠樹蛙成長的精彩畫面，以及為了保育家鄉的這些珍貴生物，台塑企業與龍潭湖生態教室志工、龍潭村村長等人積極守護龍潭湖生態環境的過程，讓更多人感受龍潭湖的美好。

明志科大展現大學教育投入ESG的積極作為，在降低環境風險及減緩氣候變遷領域，帶領全體師生身體力行，投入生態調查、川廢淨灘、地方關注及生物復育等議題，對外連結新泰五林等地區共同響應。此外，更擴大學術影響力，成為北海岸USR聯盟成員，合作北海岸鄰近學校單位，將明志科大ESG經驗能量傳遞，形成教學相長、共好共榮的良善循環。

林業及自然保育署、第十河川分署、新北市環境保護局及高灘地工程管理處等公部門單位，對於地區環境改善及環境永續也不遺餘力，倚仗明志科大學術研究量能，長期合作多項計畫，藉由全校師生共同協助努力下，除開展環境生態研究調查外，更開設ESG相關通識課程，以教育及研究面向，讓校內學生了解相關知識，進而應用於地區相關環境議題，共同找出適切之解決方案。

台塑企業Formosa樂活圈長期關注台灣生態角落，以推廣環境教育為目標，積極向內、外擴大參與，致力於瀕危物種復育、守護海洋環境及在地共好。目前Formosa樂活圈全台共有6個據點（宜蘭、桃園、楊梅、彰化、雲林、高雄），以敦親睦鄰及回饋社會理念，持續推行環境永續、社會參與及樂活意象等專案，為社會帶來更多正面能量，如宜蘭樂活圈-圓吻鯝魚洄游產卵、楊梅樂活圈-瀕危原生水生植物及埤塘復育、雲林樂活圈-守護台灣旱招潮蟹等，持續為台灣土地奉獻心力。

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