迎接世界地球日 投資也要減碳減塑

今年4月22日是第54屆世界地球日，主題是「多一塑不如少一塑」(Planet vs. Plastics)，積極倡導2040年全球塑膠產量減少60％，為下一代打造一個零塑膠的未來，當天《聯合國全球塑膠條約》國際談判委員會第四次會議也將在加拿大首都渥太華舉行，目標在今年底前要通過《全球塑膠條約》。

根據EARTHDAY.ORG引述美國國務院統計顯示，全球每年生產超過4億噸塑膠，其中不到10%回收，由於塑膠具有高度的耐用性和抗分解性，難以在自然界中完全分解，只能分解成越來越小的微塑膠，其中800萬噸流入海洋，按比例計算，海洋中的微塑膠顆粒數量是銀河系恆星數量的500倍。此外，99%的塑膠由石油和天然氣製成，塑膠使用將導致大量碳排放及升溫，生物多樣性中心警告每年有數千種海洋哺乳動物因攝入或被塑膠纏住而死亡，並對人類健康帶來威脅，包括微塑膠和化學添加劑進入人類食物鏈，可能導致癌症等健康問題，近期研究顯示，人類胎盤、心臟、血液、肺部和大腦中都發現微塑膠的存在。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆(Craig Cameron)表示，塑膠使用已對巴黎氣候協定設定在2100年前將全球升溫控制在1.5°C，以及涵蓋海洋、陸域生態及人類健康福祉等多項聯合國永續發展指標(SDGs)造成威脅。因此，多國政府已禁止或限制使用一次性塑膠製品的範圍，藉由改變民眾的生活習慣開始從源頭減塑，企業營運則須從塑膠處理和循環再利用著手，包括在供應鏈和製程中減少塑膠使用、透過精簡包裝和增加環保材質、或是改用可分解的材料替代，提供消費者於永續消費的新選擇。根據麥肯錫顧問公司預估，2030年前包含永續包裝、永續時尚及消費性電子在內的消費產業淨零轉型商機高達8,500億~1.2兆美元，若加計運輸、建築、電力、水資源等共11大領域的淨零轉型商機將超過12兆美元。

著眼於未來數年的淨零轉型商機龐大，不僅侷限於再生能源或電動車單一產業，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金藉由多元主題網羅氣候商機，兩大主軸包括：(1)能夠提供氣候變遷解決方案藉此獲得競爭優勢；(2)位於轉型期的企業，包括新興解決方案(目前來自氣候變遷解決方案的營收占比偏低，預期未來將逐漸提高)和轉型推動者(提供氣候變遷解決方案公司所需的週邊服務或產品)，展現氣候影響力之際也能幫投資人追求長期資本增值機會。截至2024年三月底，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金在提供氣候變遷解決方案的投資比重達66.7%，包括能源效率20.5%、再生能源20.3%、廢棄物及水資源管理9.8%、永續交通14.1%、永續農業及林業2%，位於轉型期企業的比重達33.3%，包含新興解決方案17.3%及轉型推動者16.0%，經理團隊認為透過多元主題布局有助降低單一次產業的波動風險。

富蘭克林證券投顧表示，近期受到美國通膨頑強、聯準會降息預期遞延、地緣政治緊張情勢升溫等不確定性影響，今年來漲高的股市出現震盪，但這些並不會改變全球經濟必須持續朝2050年淨零排放目標邁進的趨勢。迎接4/22世界地球日的到來，建議投資人趁機檢視投資組合中是否已做好「減碳減塑」的準備，把全球氣候變遷股票型基金納入股票資產的長期配置，將氣候風險轉化為獲利契機，預先卡位低碳經濟的市場贏家。

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