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旅遊零售業ESG模範生 昇恆昌完成碳盤查查證

聯合報／ 記者林海／台北報導
昇恆昌免稅商店完成二○二三年度溫室氣體盤查報告頒證典禮，英國標準協會（BSI）協理簡慧伶（右六）代表授證給昇恆昌執行副總常春媚（左六）。圖／昇恆昌免稅商店提供
昇恆昌免稅商店完成二○二三年度溫室氣體盤查報告頒證典禮，英國標準協會（BSI）協理簡慧伶（右六）代表授證給昇恆昌執行副總常春媚（左六）。圖／昇恆昌免稅商店提供

全球環保意識抬頭，「淨零碳排」更是各國首要目標，環境部去年公告特定行業別及大型製造業，需在今年四月卅日前完成碳盤查，非法規規定的昇恆昌去年底自主完成碳盤查，並在今年世界地球日前完成查證作業，獲得國際第三方單位英國標準協會（ＢＳＩ）的查證肯定，同時以行動投入ＥＳＧ（環保、社會責任、公司治理），堪稱是旅遊零售業界的模範生。

昇恆昌已針對物流保稅倉庫進行溫室氣體盤查，並通過第三方外部單位查證，於世界地球日前舉辦「昇恆昌物流保稅倉庫溫室氣體查證授證典禮」，由ＢＳＩ協理簡慧伶代表授予查證聲明書，昇恆昌執行副總常春媚代表受證。

常春媚表示，溫室氣體排放盤查就像減肥瘦身，了解自身碳排放量及碳足跡，才能做具體的減碳規畫，持續落實永續策略。

昇恆昌也預計今年度第三季結束前將自有建築物全數碳盤查完畢。

昇恆昌指出，去年同仁自發性舉辦近四百場志工活動，更認養廿二公里、超過全台灣百分之一的海岸線長度，也在全台據點設立綠色商品專區，去年更獲得經濟部Buying Power採購獎首獎的肯定。

此外，昇恆昌也從核心本業的紙袋及商品包材出發，鼓勵消費者減少使用一次性紙袋或購物提袋，去年減少耗用紙袋三四○萬枚，還邀請不同產業的合作夥伴，讓更多人、企業發揮影響力與資源，目前已共同執行五六二次綠色行動。

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