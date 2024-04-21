房市吹小宅風 藝術品也變小了 觀音可「貼心」

藝術品市場也看房市風向，房市吹小宅風，藝術品也變小了。4月25日是台北新藝術博覽會（A.R.T.）的貴賓之夜，總監邱議慧說：「今年有好多很小的雕塑。」這在家裡很好擺。

連菩薩都小得「貼心」，觀音、文殊、地藏、普賢四大菩薩雕塑各只有10公分高，創作者李善單說：「就一個香菸盒高，」裝口袋就可以帶著走，伴你到天涯海角。

繪畫也有非常多小尺幅作品，涂建國的中國山水系列只40×60公分（12號），立陶宛藝術家Sniege Navickaite的時尚系列尺幅更小，有40×50公分的。大會策展區的AI藝術也不大。

台北新藝術博覽會大會主席周貝芬說：「我們的藝博會很親民，很貼近大家的生活，藝術品宜室宜家，買了很好掛、很好擺。」怎麼掛、怎麼擺呢？展場特闢空間「設計屋．居然」，實際組合擺、掛給大家看。

小雕塑、小幅創作價格甜 預展第一天被大掃貨

3月15日，在張榮發基金會的預展，台灣藝術家宋秀英的陶土雕塑一天內完售。她的作品每一件都小小的，親手捏的，獨一無二，售價最高1萬多元。第二天會場只得重新布展。

執行總監鄭鈞元說，有聯絡宋秀英，她只能再送來四件，就四件，直接在世貿一館展出，再多沒有了。

中國藝術家涂建國的山水作品貼滿了紅點，一幅訂價4.4萬元，預展第二天，主辦單位放任它牆上空白，不補貨了。

AI藝術、Q版菩薩雕塑 世貿一館面世

最吸睛、價位最甜的AI藝術和Q版四大菩薩，在接下來的小型預展都沒出現，直接在世貿一館面世。鄭鈞元說，價格很親民。

今年年初的會外展，藝術家童勝和協作50號的多寶佛塔，賣掉了，一位藏家非常喜歡，竟要求再輸出一幅賣給他。隨著AI進化，AI藝術作品更精緻、更能呈現藝術家的想像。

只是AI藝術今年展什麼？大會宣傳不見一圖，好保密。

Q版四大菩薩令人矚目。2018年，台北新藝術博覽會展出《文殊談心》、《觀音聞聲》、《地藏傾聽》、《普賢笑語》四件雕塑，今年推出它們的縮小版。

點子是從拍場來的，導覽員說，中國有三武滅佛，最晚且最徹底的一次在唐武宗，唐朝以前的佛像出現在拍場的都是小佛像，大的都被毀了，只有小佛像能藏得起來，或藏在牆壁中。

李善單說，當初創作四大菩薩雕塑是有伏藏的，求菩薩怎麼求？「觀音抱心。文殊依肩。地藏聽密。普賢朋靠。」這是找到四大菩薩的心法。

「觀世音菩薩聞聲救苦，你跟祂講一大堆願望沒用的，祂是懷抱眾生的心。你要健康，求的不是健康，求的是不要有病苦。不痛苦、開開心心的、愉愉快快的，生病有什麼關係？」「文殊菩薩以慧劍斷一切的惡，一肩扛著大法傳承智慧。你也扛一個法，大家同道中人，祂碰到你就是朋友。」

「你的苦不會有地獄苦，跟地藏菩薩訴苦沒用的。要說的是自己做了什麼，選擇了什麼，到現在變成這個樣子。」「普賢菩薩從不休息，就一直做、一直做，但是休息是悟道中的一種，你要成就，跟祂聊聊。普賢跟六牙白象是靠在一起，像朋友一樣。」

Q版菩薩雕塑限量，目前所知一尊訂價不到4萬元。