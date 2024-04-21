統一董座羅智先：股市發展緊張 全球經濟需求脆弱

統一（1216）集團董事長羅智先昨（20）日表示，全世界對股市發展都很緊張，以經濟基本面來講，資本市場價值和實際商業價值背離，形成很弔詭情況，全球經濟需求相對脆弱，股市大跌是因需求沒有大家預估的那麼高。

統一企業集團「Par K* Avenue」昨日在台南開幕，結合7-ELEVEN、康是美、星巴克及統一精工，打造占地近1,500坪的新世代複合商場。羅智先出席開幕典禮時提到，這個商場投資金額是一般商場的四、五倍，希望能成為一個和消費者互動的平台，藉此來看超商還有什麼服務可以優化。

統一集團董事長羅智先談話重點 圖／經濟日報提供

他笑稱，因為商場所處基地是創辦人高清愿家族公司持有的土地，才可以集結集團四大零售事業，在這新的重劃區做很多嘗試和試驗，不怕被房東趕。

近期國際利空頻傳、股市動盪，羅智先說，股市大跌，很大原因是護國神山台積電對未來需求的看法沒有市場期望的那麼高，全球一方面面臨需求不振，一方面供應鏈從疫情期間到現在都還沒有恢復。加上地緣政治與美國國債問題，整體宏觀經濟讓人看不懂。不過，宏觀經濟和生活產業還是有點距離，民生生活基本產業波動不會太快、太大，如果連民生產業也感受到緊張氛圍，那整體情勢就真的非常嚴峻了。

至於「Par K* Avenue」的命名，羅智先說，因為商場對面就是公園，希望把公園綠意延伸到商場，商場名稱中的「K」則是為了紀念這塊地的所有人、集團的創辦人，未來也希望這間商場能成為一個實驗區，提供各式各樣、集團過去沒有做過的事情，思考在消費者需求不斷改變下，哪些服務與商品適合留在商店，很多過去的需求未來可能會慢慢放到線上去。

近年來7-ELEVEN幾乎一年一大店，羅智先透露，7-ELEVEN第7,000店將會在今年7月11日開出，落腳地點保密。不過，他也說，今年在台南會有很多新的里程碑，配合台南市建城400年，加上統一是台南起家的公司，內部很多指標店會從這邊思考。