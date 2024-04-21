產業追蹤／數位加持 發掘觀光資產

後疫情時代，觀光產業正透過科技應用與數位轉型積極搶攻國內外旅客商機。科技導入除為遊客帶來觀光的便利性，亦能創造更具深度的體驗內容，進而帶來更多遊客以刺激在地觀光經濟。原鄉的歷史文化在旅遊市場上極具特色與稀少性，透過技術升級，可提升原鄉觀光競爭力，為部落強化文化層面的經濟收入。

經濟部產業技術司以整合技術紓解原鄉觀光經營痛點並縮短服務數位落差，透過旅客熟悉的即時通訊平台為介面，串聯擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）等技術為部落的歷史文化帶來新穎的感受體驗。另針對原鄉在地特色導入新科技，以協助其文化傳承與維持既有的特色優勢，鞏固原鄉的歷史與文化財產，強化部落觀光資產的永續性。

原住民人口占全台2％，但其職棒球員比例一直遠高於這個數字。棒球在台灣擁有龐大粉絲族群，且運動文化深植台灣，其發源與原住民幾乎畫上等號。其中1968年的紅葉少棒與日本關西聯隊的比賽，更是點燃台灣棒球魂的關鍵賽事，具有極高的歷史與文化價值。

然而位於台東延平鄉的紅葉國小，在紅葉少棒奪冠後，故事漸漸被時光埋藏。延平鄉在當今盛行的棒球文化中占有極重要歷史地位與文化價值，部落棒球觀光潛在效益亟待發掘，產業技術司進而以科技專案支持法人在紅葉村場域導入創新科技。

工研院與紅葉國小合作，導入「科技棒球九宮格」與「打擊手訓練分析」等技術，並結合前職棒球員舉辦多次的科技棒球訓練營，希望藉由創新科技導入，讓小球員能有現代化的訓練科技輔助，協助原鄉青少棒選手縮短培訓的數位落差，期望輔導出更多潛在的原鄉優秀選手，鞏固在地棒球文化與歷史地位。

位於紅葉國小內的紅葉少棒紀念館，陳列著歷年紅葉少棒隊的珍貴歷史球具、照片與文物，見證過往紅葉少棒的輝煌。想要讓這些文史資料，轉成具互動的觀光體驗，吸引更多遊客到訪，就需要科技來幫忙。

紅葉少棒沉浸式歷史體驗AR／VR系統，擴增紀念館文物多媒體內容，並讓遊客扮演1968年紅葉小將，打擊模擬以挑戰歷史任務。工研院／提供

工研院整合資策會的雲端技術，與延平鄉公所及紅葉國小合作導入智慧科技，透過即時通訊平台介面掃描紅葉少棒紀念館內圖標，可輕鬆啟動擴增實境（AR）服務，讓遊客在館內透過手機快速的啟動解說影片，並可在館外特定的區域觀看虛擬的紅葉球員3D訓練模擬影像，還可跟虛擬球員合照等有趣的互動，讓靜態的紀念館擴增動態且便利閱讀的多媒體內容。

紅葉少棒於1968年與日本關西聯隊之賽事是觀光體驗的最大重點，工研院進行考查研究，再透過最新的虛擬實境（VR）設備與3D圖像引擎技術建立賽事模擬體驗，讓遊客戴上VR眼鏡後彷彿回到1968年的比賽現場，遊客可扮演當年的紅葉小將，創造屬於自己的紅葉歷史結局。

這套系統結合在地的觀光場域進行建置，以進行棒球歷史文化的話題創造與體驗服務，目前正與在地溫泉園區業者進行場域驗證合作，預計在紅葉少棒新館建置完成後進駐營運，以吸引跨世代旅客前往深入體驗當年的歷史賽事，進而推升延平鄉棒球文化觀光遊客人數與經濟效益。

產業技術司在延平鄉紅葉少棒文化資產上投入創新技術加值，為原鄉觀光帶來有感的體驗提升與營運轉型示範。2024年將延續此概念與花蓮縣光復鄉阿美族部落、新北市烏來區泰雅族部落進行主題式的科技觀光合作。藉由探討部落觀光痛點，運用科技專案成果技術來實現創新的觀光體驗內容，讓遊客能更便利與更有趣的深入探索部落景點，發現鮮為人知的傳說與感人故事，並透過虛擬角色的帶領與演出，讓實體空間擴增另一個時空的資訊，帶來更深度的原鄉歷史與文化體驗，開創屬於原鄉觀光創生的路徑。（作者是經濟部技術處原鄉智慧科技應用計畫協同主持人）