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對夫人稱讚、牽手又獻花 羅智先被戲稱「求生慾」點滿

聯合報／ 記者林海／台南即時報導
統一董事長羅智先（右）在為複合商場「ParK* Avenue」揭牌後，特別獻花給美麗事業董事長高秀玲。記者劉學聖／攝影
統一董事長羅智先（右）在為複合商場「ParK* Avenue」揭牌後，特別獻花給美麗事業董事長高秀玲。記者劉學聖／攝影

統一集團打造新世代複合商場「ParK* Avenue」，今日舉行開幕儀式，統一董事長羅智先、美麗事業董事長高秀玲夫婦連袂出席，新型態複合商場外，兩人互動更成為關注焦點。而羅智先今日獻花、牽手、大方稱讚，各種招數齊發，也被戲稱是「求生慾點滿」。

ParK* Avenue集結統一集團旗下7-ELEVEN、康是美、星巴克與統一精工4大品牌，其中康是美在高秀玲負責的美麗事業中扮演重要角色，對於外界認為，4大品牌的硬體裝潢、軟體服務極具新鮮感與美感，羅智先還特地強調，「憑良心講，康是美特別好看。」

在為ParK* Avenue剪綵揭牌後，羅智先安排了特別橋段，親自為高秀玲獻上一束花。

事實上，早在2022年7-ELEVEN開出第一萬店「亞萬門市」時，當時即有獻花橋段，但獻花者是統一超總經理黃瑞典，也讓在場媒體覺得好像有點「怪怪的」，此次由羅智先獻花，好像更有合理性。

此外，在剪綵結束後，羅智先與高秀玲也逐一至4大品牌門店參觀，且在參觀過程中，即使天氣炎熱，羅智先也一直緊牽著高秀玲的手。

羅智先（左）在參觀「ParK* Avenue」過程中，一路牽著高秀玲的手。記者劉學聖／攝影
羅智先（左）在參觀「ParK* Avenue」過程中，一路牽著高秀玲的手。記者劉學聖／攝影

7-11 統一集團 羅智先

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