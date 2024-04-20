經濟脆弱股市波動大 統一集團董座羅智先：很弔詭

創造消費者多樣化生活體驗，統一集團打造新世代複合商場「ParK* Avenue」，對於昨日台股暴跌774點，盤中甚至下挫千點，統一集團董事長羅智先今日表示，目前全世界對股市發展都很緊張，資本市場價值與實際商業價值是不對稱的，成為很弔詭的情況。

羅智先表示，雖然如此，但在金錢面前，很多人還是奮不顧身地跳下去，只是從全球需求來看，經濟是很脆弱的。股市大跌，很大的原因就是護國神山台積電對於獲利的預期降低，這代表需求不振，此外，加上很多地緣政治的風險，全球對經濟發展都很擔憂。統一很幸運，從事的行業還是民生基本需求，波動不會太大。

統一集團近年來強打複合店型，從2020年以「微型百貨」概念，在台中開出全台首家「Simple-Fit」百坪複合門市，，2021年7-ELEVE也首次攜手星巴克、Mister Donut、COLD STONE、博客來、21世紀風味館、聖德科斯等，在高雄鳳山開出300坪的「統一集團優質生活館」。

2022年旗下7-ELEVEN開出第一萬店「亞萬門市」，坪數約百坪，同樣集結集團旗下多個品牌；此次ParK* Avenue」則有7-ELEVEN、康是美、星巴克與統一精工，佔地近1500坪，以一體建物呈現，是目前最大的複合門店。

羅智先表示，ParK* Avenue的土地是創辦人高清愿家族所有，在台南永康是很難得的純商業用地，以滿足消費者需求的角度出發，現階段並未有開發為建案的考慮，至於投資金額，則是一般商場的4~5倍。

對於為何會選擇7-ELEVEN、康是美、星巴克與統一精工4個品牌？羅智先則解釋，集團有很多品牌都想參加，但土地再大也有侷限性，因此主要是考量到商圈的需求。

目前7-ELEVEN店數已經超過6800店，第7000店預估在今年7月11日開幕，但會開店地點會在哪，統一則仍保密到家。但統一美麗事業董事長高秀玲則透露，配合台南建城400周年，而統一為台南起家的企業，今年會在台南有很多新的里程碑。

日前花蓮發生強震，造成不少災情，統一超總經理黃瑞典表示，當天有數百家門市受到影響，後續剩下一家門市因為道路不通、另一家結構受影響，其他門市都已經恢復正常，但由於觀光客減少，花蓮的業績則衰退10%以上。

統一集團打造新世代複合商場「ParK* Avenue」。記者劉學聖／攝影 統一集團打造新世代複合商場「ParK* Avenue」。記者劉學聖／攝影

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