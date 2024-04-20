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中東衝突 貨櫃輪運價再跌有限

聯合報／ 記者黃淑惠／台北報導
中東地緣衝突升溫，物流業者認為，勢必將紅海危機影響時間拉長，扭轉今年全球貨櫃輪供過於求的問題。圖為長榮貨櫃船。 圖／聯合報系資料照片
中東地緣衝突升溫，物流業者認為，勢必將紅海危機影響時間拉長，扭轉今年全球貨櫃輪供過於求的問題。圖為長榮貨櫃船。 圖／聯合報系資料照片

中東地緣衝突升溫，長榮、陽明及國內知名的物流業者都認為，勢必將紅海危機影響時間拉長，進一步扭轉今年全球貨櫃輪供過於求的問題，有些歐洲定期航班已經出現找不到船舶增班，只能維持空班，有些船公司從其他市場抽調船舶，又造成其他航線運價急速上漲，這些因素已造成全球貨櫃輪四大主要運價再跌的空間有限。

以色列伊朗情勢緊張，不再只是紅海危機問題而已，對於全球貨櫃輪的供給衝擊時間將再拉長，紅海危機無解、巴拿馬缺水問題未解，已將全球市場船舶供需失衡缺口吃掉，影響時日從短期拉長到中期往第三季遞延，全球貨櫃輪價格再跌空間有限，只要需求一出籠，價格恐再攀升。

因應市場需求變化，陽明昨天也宣布，持續優化南美東岸航線布建，預計五月初開始優化現行遠東往返南美東岸SA三航線，並新闢一組SA5航線，持續強化陽明海運於南美東岸市場的航線競爭力。

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數出爐，最新一期的運價指數上漲十二點五點至一七六九點五四點，周漲幅百分之○點七。遠東到歐洲線維持平盤表現，遠東到北美小跌開出，遠東地區至南美運價繼續狂飆，顯現市場缺船效應排擠到其他航線。

航線 陽明海運

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