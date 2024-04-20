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南港輪胎全面改選董事 國揚侯家退出

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

國揚侯家階段性任務完成退出南港董事會，南港輪胎（2101）昨（19）日股東臨時會全面改選董事。股東臨時會順利依據提名名單改選出新任董事郭林諒、林君穎、陳恒寬、黃佳盈、陳孟秀、張景溢都是詮曄投資代表人，獨立董事吳思儀、吳珮群、巫立宇，董事會後依法改選出新任董事長仍為郭林諒。

在此次南港輪胎的董事提名人中，六人所代表的都是詮曄投資。候選獨立董事名單包括現任獨立董事吳思儀，以及台郡獨董吳珮君、台聯電訊獨董巫立宇。

南港在3月初公告將於4月19日召開股東臨時會全面改選董事，主要是2021年底南港董事長林學圃驟逝後，國揚集團總裁侯西峰一起買股相挺進入南港董事會，當時約取近得近12%南港股權，已透過投資公司陸續出脫持股，與國揚相關的崇神開發兩席董事以及一席獨董許妙靜請辭。南港本屆董事會任期至2025年5月17日，依法只要補選三席董事即可，考量明年董事會也需要全面改選，公司提前在今年舉行股東臨會全面改選董事，此次股臨會全面改選董事後，全數為詮曄投資代表人，也對外宣示國揚侯家勢力退出後，南港公司派獨家主導公司。

南港輪胎指出，雖然南港銷美因為反傾銷稅受到影響，原本計畫尋求泰國廠商為南港代工也因價格不確定而放棄，但南港開疆闢土，開發新的客戶，在歐洲、日本、大洋洲都找到新的客戶慢慢補上美國市場，台灣的內銷比重也持續拉高，業績已明顯提昇，南港將持續朝此方向發展，改善營運。

至於眾所矚目的南港世界明珠，目前正在申請使用執照，爭取在上半年取得。

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