大美華山風土永續學校開學 扎根城市設計與地方創生

「大美華山風土永續學校」19日假南投市中山公園內的聚芳館舉行開學式。作為2024華山共伴計畫的重要夥伴，大美生活提案所團隊將致力於透過跨領域的學習與實踐活動，強化地方文化的傳承與創新，也促進華山共伴計畫對於推動教育創新與文化永續的持續承諾。

去年，大美生活提案所與南投市公所合作推動的「永續城市教育扎根計畫」取得顯著成效，不但促進地方社區的廣泛參與，並推動多元產學合作。

基於這些成果，今年串連地方品牌組建「南投舊城百年新生協力隊」，進一步強化跨域合作與資源整合，並推出了包括「百年市場就是我的大教室」、「設計翻玩舊城三百年」、「南投舊城國際文化志工培力營」和「國際文化交流營」在內的一系列倡議與行動。

開學典禮特別安排為期兩天一夜的沈浸式踏查活動，邀請知名藝術家和工匠參與，如皮雕藝術家劉皇模、陶藝家林欣頡、國立臺中科技大學創意商品設計系老師徐子雲，以及南投戲院的蔡杰峰主導的工藝與設計力工作坊。

學生們直接與南投的豐富文化遺產互動，深化對地方文化資產的理解和欣賞，並在兩天一夜的課程中，一起透過設計力「為南投舊城做一件美好的事」。

計畫主持人蔡佩伶指出，大美華山風土永續學校將提供一系列針對永續發展與文化傳承的課程，結合理論與實踐教學，使學生能夠直接參與到南投，及其周邊社區的文化創新項目中。

蔡佩伶表示：「通過結合實地學習與創意工作坊，我們希望激勵學生發展出對文化傳承與創新的深刻洞察。大美華山風土永續學校不僅是一個學習場所，更是一個推動社區與國際文化交流的平台。」

南投市長張嘉哲表示，南投市擁有豐富的自然與人文風貌，積極邁向永續城市的目標，歡迎有志之士加入，以創新思維整合南投在地的工藝、文化與教育，打造充滿活力的社區。

南投市市場管理所所長黃春元表示，南投市場擁有百年歷史，並保有日治時期風采，近年也積極與年輕人有更多互動，希望有機會透過設計翻轉傳統市場印象，創造出不同以往的新體驗。

徐子雲說，很開心大美提案所邀請他參與這個計畫，提供在地創作與文化研學課程和體驗，讓師生與在地居民串連成在地方的遊牧學習網路，並有機會轉化為具在地性格的生活體驗、永續生活以及教育的社會參與，讓設計人共同為地方設計一個更好的未來。

主導計畫的大美國際文化公司，主要致力於文化創新和社會教育，通過多元的文化活動和教育計畫，激勵社區參與和創意人才的培育，推動地方創生和文化永續。

至於由華山1914文化創意產業園區發起的華山共伴計畫，是一個多年期的文化創新與教育計畫，透過跨學科合作，推動地方創生和文化永續發展。 學生們直接與南投的豐富文化遺產互動，深化對地方文化資產的理解和欣賞。大美生活提案所提供

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