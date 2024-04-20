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中東烽火再起 運價指數飆

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
國內航運業者指出，以色列伊朗情勢緊張，激勵原本租船觀望買盤開始進場租進油輪。示意圖。 路透
國內航運業者指出，以色列伊朗情勢緊張，激勵原本租船觀望買盤開始進場租進油輪。示意圖。 路透

以色列伊朗局勢緊張，據過去經驗，各種原物料包括原油、煤等需求，將在未來火速增加庫存量，進一步推升散裝船的需求，近一周BDI（波羅的海運價指數）大漲12.49%、指數來到1,901點，其中海岬型運價指數上漲14.95%表現最猛。

國內航運業者指出，以色列伊朗情勢緊張，激勵原本租船觀望買盤開始進場租進油輪，油輪的需求持續攀升中，4月油輪的日租金數字已由第1季約4萬美元，攀升到5萬美元。

裕民（2606）、慧洋-KY（2637）等業者都認為，今年以來因氣候變遷、許多地區爆發戰爭衝突，迫使船舶繞道而行；加上以色列、伊朗情勢緊張，市場租船速度會加快。

在貨櫃航運部分，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（12）日出爐，上漲12.5點至1,769.54點，周漲幅0.7%。遠東到歐洲線維持平盤表現，遠東到北美小跌開出，遠東地區至南美運價繼續狂飆，每TEU（20呎櫃）漲幅達14%，顯現市場缺船效應排擠到其他航線。

中東地緣衝突升溫，長榮、陽明及國內知名的物流業者都認為，勢必將紅海危機影響時間拉長，扭轉今年全球貨櫃輪供過於求問題。

以色列 伊朗

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