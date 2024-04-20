企業生日快樂／亞昕不動產開發 迎入帳高峰期

面對亞昕集團（5213）下一個30年，亞昕集團總裁姚連地表示，未來集團仍以建設開發為主軸發展，尤其今年起的未來三年，不動產開發事業將進入入帳高峰，飯店事業可望獲利，海外馬來西亞首個自有品牌「鉑昕飯店」有望完工，今年建設、飯店、海外事業將充分展現投資效益。

姚連地指出，房地產開發屬於重資產，也就是投入、開發資金較多的事業；飯店事業則是輕資產，雖然獲利不高，但兩者之間相互搭配，將成為公司營運穩健的兩大支柱，加上國內飯店事業今年有望獲利，海外馬來西亞麻六甲建案、飯店將完工，亞昕集團規模將持續擴大。以下是專訪紀要：

答：現在建商面臨五大成本的難題，包括高地價、高造價、高稅負及缺工帶來的高薪資成本、碳稅等困境，尤其2025年開徵碳稅，雖然目前對造價影響仍未知，但每個環節的營建成本一環扣一環，不斷疊加，各項成本都上漲，接下來房價不太可能有下跌的空間。

雖然成本降無可降，不過在剛需買盤需求高，加上科技業持續擴廠，看好國內房市未來表現；尤其新北市林口、台中市兩區房市，各有產業園區、科學園區加持，林口有ASML艾司摩爾進駐，中科有台積電坐鎮，加上區域環境、生活機能優，未來在產業帶動區域房市表現，加上區域機能成熟、生活品質佳下，兩區房價仍有可期性。

問：亞昕國際接下來的營運策略為何？

答：目前有建設、營造、車用電子、飯店、商場等五大事業，未來營運仍會以建設事業為集團主軸；以不動產開發事業來說，今年起的未來三年將進入建案完工入帳高峰，不過，為維持競爭力，今年亞昕國際股本將會擴大，目標資本額能達到65億元左右，在國內市場會比較有競爭力。

推案方面，看好深耕的林口和台中兩地，且採永續經營模式；以目前布局不動產市場的1,000億元案量中，將有超過300億元規模投入台中，包括14期、北區、北屯、南區、台灣大道等都有新案推出。

飯店部分，2018年底集團首家「亞昕福朋喜來登」五星飯店營運，營運前五年因折舊關係、獲利能見度低，但今年將賺錢；海外馬來西亞麻六甲的「亞昕喜來城」開發投資案，包含酒店式公寓、五星飯店案，其中首期預售案、集團首個五星級自有品牌鉑昕飯店均可望今年第4季完工。

赴馬來西亞投資考量主因東南亞資金回收快，馬國薪資僅台灣的六成，加上每年觀光客逾3,000萬人，當地政府又給予營利事業所得稅減免，相較之下，台灣土地貴、企業經營成本高，因此決議在麻六甲投資。

另外，集團投資的佳穎精密在經過組織、產品重整後，加上技術團隊有研發優勢，切入毛利較高的車用電子領域後，營運績效展現，期許每年團隊都能有二至三成的成長目標；不管建設、飯店、海外或車用電子等事業，接下來都將展現效益。

問：二代在集團歷練狀況？

答：子女畢業後就在集團工作、時間超過12年，歷練已完備；長子姚政岳經營功力沒問題，目前已有我七、八成的功力，並在4月10日正式接任亞昕國際董事長；女兒則接手飯店、商場。海外事業還是由我規劃，主因海外仍在開創階段，未來穩定後到某個階段就會交給兒子管理。例如台中初期規劃是我處理，現在交給他負責。

企業經營多年，在此過程中領悟到、現在也成為我的人生哲學，就是「只跟自己比」，我從來不跟同業比較，不在意排名，因為跟別人再怎麼比、也比不完，子女也是一樣，就是讓他們跟自己比。至於對事業的期許，希望未來有天牽著孫子路過自己蓋的建築作品時，可以自豪的說：「這是阿公蓋的。」

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