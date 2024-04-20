企業生日快樂／亞昕 抓準契機 強攻五領域

亞昕集團（5213）總裁姚連地30年前白手起家，現在集團橫跨建設、營造、車用電子、飯店、商場五大事業體，總市值逾百億元。他表示，品質、競爭力是最在意的兩件事，最終體現將化為消費者心目中的價值。

五年級生的姚連地高中畢業就投入木工行業，並開始買書、學做室內設計，因為他認為學會設計才能承攬工程，由於家境不優渥，他最大的興趣就是「賺錢」，希望快點改善家中經濟。

工程品質紮實 逐漸打響口碑

姚連地在當兵前就有自己的室內設計工程團隊，高峰時期團隊同時有三、四個工程案進行，案源是從親友開始，由於設計不錯，工程品質紮實，逐漸做出口碑。1986年退伍後，他陸續做起火鍋、牛肉麵等生意，1988年重回建設業，但是從仲介做起。

後來他投入建築業，第一塊土地選在林口，基地面積僅50坪左右；姚連地說：「我算過，50坪土地能蓋四層樓，一層一戶、總共四戶，如果沒賣掉，光是出租、收取租金，也能夠付銀行利息。」

亞昕小檔案、亞昕EPS 圖／經濟日報提供

姚連地從此開啟建築事業，一個、二個、三個建案慢慢做起；1989年在朋友推薦下，決定插旗台中。他指出，當時朋友對台中房市熟悉，負責銷售，他就負責建築設計，當時台中還沒有產業園區、科技園區，後來選定四期重劃區推出首案約30多戶，第二案戶數45戶。至今他都記憶猶新。

1993年，姚連地再回林口推案，回到熟悉的區域，但這次看待林口房市的格局更宏觀。他表示，當時北部建設多，雖然林口只有高速公路、公車，但從房價看，每坪單價僅10萬元，加上林口不缺土地原料，房價低，區域剛性需求不錯，還有內湖、天母的客戶到當地購屋，決議在林口擴大布局，亞昕集團正式成立。

目前亞昕集團在林口耕耘的開發案超過30個；由於在林口布局多且深，亞昕姚連地「林口王」的稱號不脛而走。他指出，經營最辛苦階段是SARS時期前後，但即使當時房市慘淡，他也沒虧過錢，每個案子都銷售至七、八成，才會再投入下一個新案。

姚連地強調，1993至2003年亞昕做好兩件事，包括銷售率及現金流。也就是前面案子回收的資金，將成為支撐下個新案的重要基石。

姚連地接著是提高品牌能見度，邁開步伐、布局台北市，首案「新東京宅」與興富發建設合作，後來接連推出「首藏」、「餘白」，但同一時間亞昕在林口的指標代表作新案「亞新天地昕」、「亞昕晴空樹」、「亞昕星空樹」等也登場。

應對金融海嘯 逢低布局土地

同一時間，姚連地入主捷鴻資訊，2006年11月更名為捷鴻開發、2008年7月再更名為力昕建設，2009年6月股東會通過更名為亞昕國際。

亞昕大事紀 圖／經濟日報提供

2009年金融海嘯來襲，姚連地說，當時市場充斥悲觀氣息，但他從報表、數字看，不認為市場這麼壞，當時就請教金融界前輩，獲得結論是QE、利率走低下，資金會往亞洲流動，不動產具保值特點，是資金流入標的之一。

姚連地決定抓住契機，將建案回收的資金逢低布局土地，且以精華地段土地為優先，包括林口、板橋、新莊等區，都買到精華地段土地。

姚連地的關鍵決策為亞昕蓄積豐碩的土地能量，他看待土地開發的觀念也更多元，最具代表性是緊鄰文化三路扶輪公園的土地，以及機場捷運A8旁的土地，採「固定資產增值、輕資產獲利」策略。兩大精華土地前者做為林口首座購物廣場「昕境廣場」，2015年中開幕；後者轉做五星飯店，並導入國際品牌喜來登，2018年底集團首家「亞昕福朋喜來登」五星飯店營運。

不僅如此，建設事業拓展腳步還延伸至馬來西亞，打造麻六甲「亞昕喜來城」，包含酒店式公寓、五星飯店案，其中飯店導入集團首個自有品牌鉑昕飯店，房間數約530間，未來客群將鎖定商務客、觀光團客。

姚連地更入主車用電子廠佳穎精密，他指出，當初接手是想原先本業若救不起來，可導入營造工程，但經過財務調整後，現在佳穎產品方向專精在有技術優勢的車用電子領域，加上研發實力不錯、有技術團隊，同時購入觀音電鍍廠，接下來的佳穎會愈做愈好。

30年前姚連地從50坪土地開發做起；30年後亞昕集團橫跨五大事業體。姚連地說，從不跟同業比，自己贏別人的是什麼才最重要，品質、競爭力是最在乎的兩件事，而這一切最終將反映亞昕在消費者心目中的價值。

商品推薦