中鴻5月內銷鋼價持平 6月外銷依產品及地區調整
中鴻公司今天開出5月內銷及6月外銷盤價，內銷熱軋、冷軋、鍍鋅皆維持平盤；外銷依產品及地區別調整。
中鴻說明，總體來看，鋼市供需持續改善，鐵礦砂價格觸底回升，加上新台幣匯率走貶，鋼廠原料成本壓力不減，鋼價底部有所支撐，為穩定市場信心，本次盤價保持平穩，並採取配套措施保障客戶接單競爭力。
總體經濟方面，中鴻指出，美國聯準會（Fed）上修美國國內生產毛額（GDP）成長預測至2.1%，經濟數據維持強勁；4月11日歐洲央行（ECB）維持利率不變，但預期即將開始降息，可望帶動商品需求回溫。
另外，4月16日國際貨幣基金（IMF）上調今年全球經濟成長預期至3.2%，加上中國受製造業復甦帶動，第1季GDP為5.3%優於市場預期，顯示官方聚焦產業提振的政策逐步見效，預計全球經濟穩定復甦態勢不變。
鋼鐵供需方面，中鴻表示，中國國統局3月粗鋼產量為8827萬噸，較去年同期下降7.8%，顯示鋼廠生產節奏較去年放緩。4月3日中國發改委、工信部等部門展開2024年粗鋼產量調控工作，以節能降碳、汰弱留強，推動鋼鐵產業結構優化，可望助鋼市供需邁向新平衡。
此外，4月12日中國商務部發布「消費品以舊換新行動方案」，重點涉及汽車與家電產品，中鴻指出，相關政策有望提振鋼材需求持續復甦。
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