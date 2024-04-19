中國課PC塑料反傾銷稅 台化、奇美實全球布局因應

中國商務部公告，自明天起原產於台灣的進口聚碳酸酯（polycarbonate， PC）將課徵反傾銷稅，對此台化、奇美實業均表示，銷中產品以高質化為主，也全球布局。

台化董事長洪福源接受中央社電訪表示，中國課徵PC反傾銷稅，從初判的16.9%到終判的9%，雖然稅率降低，減緩壓力，但此項結果對於公司而言還是不太公平，因為台化確實沒有傾銷行為，仍將持續溝通。

洪福源直言，聚碳酸酯在中國已是紅海市場，競爭激烈，課9%稅根本賺不到錢，只能透過差異化，銷售價格相對較好的高質化產品，但最終仍須分散布局；台化的塑料最多曾銷售全球80個國家，每個月實際銷售約40個國家。

奇美實業指出，中國商務部初判，對奇美實業、奇菱科技進口聚碳酸酯（PC）課反傾銷稅17%，但終判課12.2%，然而奇美實業、奇菱科技並沒有傾銷，經過去年以來長時間的努力溝通，卻仍然要被課稅，公司對此感到遺憾。

奇美實業說明，將持續推出高質化產品，並全球化布局，另外，漳州廠今年第4季將開出聚碳酸酯（PC）新產能，年產能18萬噸，直接在中國內銷，盼能降低反傾銷稅的衝擊。

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