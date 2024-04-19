台大醫師利用三顧的幹細胞進行研究 獲 EAU 最佳論文獲獎

三顧（3224）19日表示，該公司研發專利高聚合劑型人體幹細胞（M-Cell纖維母細胞），經台大醫院醫師張尚仁泌尿科團隊研究證實，可改善高齡病患的「膀胱逼尿肌功能低下」。此一臨床研究成果於日前舉辦的歐洲泌尿科醫學會（EAU）發表，榮獲「最佳論文獎」肯定。

三顧公司表示，台大醫院泌尿部主任闕士傑、張尚仁醫師團隊利用三顧研發的高聚合劑型的人體幹細胞，注射於膀胱無力的老鼠膀胱後，發現人體幹細胞可以促使器官組織修復改善。目前這項發現尚在初步動物實驗結果，未來仍需進一步人體試驗來確立幹細胞於人體的療效，希望可以運用於治療廣大患有膀胱無力的患者。

「膀胱無力」是常見發生於老人的問題，尤其80歲的男性中，有高達79%的人有攝護腺肥大問題，因此容易衍生出所謂膀胱無力的症狀。根據研究發現，隨著年齡增加，有膀胱無力之苦的病患比例也隨之上升，其中女性患者約佔12至45%，70歲以上男性則高達48%。目前沒有有效的藥物可以治療膀胱無力。

根據張尚仁醫師表示，使用高聚合劑型的人體幹細胞注射於膀胱無力的老鼠膀胱四個星期後，確有改善膀胱無力的效果。試驗結果顯示，部分膀胱出口阻塞導致膀胱無力的老鼠在注射高聚合劑型的人體幹細胞後，膀胱排尿性收縮力會有明顯回復，也觀察到膀胱體積、膀胱容量與排尿量有改善的趨勢，殘餘尿量也有變少，證實高聚合劑型的人體幹細胞的確具有效治療「膀胱無力」的潛力。

本次由泌尿部闕士傑與張尚仁領導的泌尿科團隊在歐洲泌尿科醫學會（EAU）發表，榮獲「最佳海報獎」，是對台大醫院的肯定，台大醫院泌尿部未來也將持續在各項泌尿研究持續精進，為照顧病患而努力。

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