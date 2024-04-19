2023年第4季房價負擔能力出爐 六都中有三都「過低」

內政部19日發布2023年第4季房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為42.66%，季增0.41%，年增2.41%，負擔能力仍維持「偏低」等級。

內政部表示，本季主要受到中位數住宅價格上升，導致購屋負擔微幅加重；在各縣市中，以新竹縣市房貸負擔率季增近1.7%較大，台南市則連續兩季微降，主要因家戶可支配所得提高。

所有縣市中，共有三縣市的負擔能力呈現「過低」，分別是台北市、新北市與台中市，其中台中市從上一季才正式加入負擔能力「過低」的梯隊，本季負擔能力依然無法回升。

六都房貸負擔率部分，其中以桃園市季增0.73%、新北市季增0.66%增幅較大；台北市季增0.09%、高雄市季增0.12%次之；台中市、台南市則分別季減0.08%及0.2%，其中台南市已連兩季下降。

本季全台僅剩嘉義縣、基隆市二縣市房貸負擔率屬「可合理負擔」等級，上季屬「可合理負擔」等級的屏東縣，本季也落入負擔能力「略低」行列。

在房價負擔能力分級判定上，若房貸負擔率在50%以上表示房價負擔能力過低，40%以上、低於50%表示房價負擔能力偏低，30%以上、低於40%表示房價負擔能力略低、30%以下表示可合理負擔。

內政部說明，本季因中位數住宅價格季增2%，使購屋負擔加重；但因可支配所得略為上升，加上新青年安心成家貸款方案實施，本季五大銀行新承做房貸平均利率下降，也減輕購屋負擔。最後經計算，全國房貸負擔率較上季微增0.41%。

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