彭啟明主持網路節目關心環境 Yahoo TV賀主持人成部長

Yahoo TV今天特地祝賀主持人彭啟明即將入閣，成準環境部長。Yahoo TV指出，「氣象達人」彭啟明自2015年開始，在Yahoo TV主持網路節目《彭博士觀風向》，打破以往看電視聽氣象的收視習慣，在網路上獲得高收視率，尤其當天氣變化的時候常有百萬級的觀看次數，是台灣知名的知識型網紅。

彭啟明今天在臉書發文透露自己接下環境部長的心路歷程，表示服務公職從來不是人生選項，但從台灣科技業界的領導人當中，學到國際級的視野與格局，會勇於挑戰，將自己從台灣各界所收穫的，回饋台灣給台灣環境與氣候治理上。

彭啟明表示，5月20日將辭去天氣風險管理開發公司總經理一職，也會辭去大學教職工作。以高道德標準遵守公職人員利益衝突迴避相關規範，在公職期間將不會公開預報天氣，也不再擔任播報工作，網路主持節目也將告一段落。

Yahoo TV細數，九年來，彭啟明訪遍各大陣營重要角色，包括準總統賴清德、時任台北市長的現任民眾黨主席柯文哲、時任北農總經理的現任立法院長韓國瑜，近年更訪遍台灣各大醫院醫師，透過Yahoo TV創造高品質高流量的內容。且彭啟明長期致力於各種環境議題，多次出席COP氣候峰會，2021年還與Yahoo TV合作首次「COP26氣候峰會虛擬論壇」，多國氣候主播跨國連線陳述暖化在自己國家造成的危害，宣傳環保意識。

Yahoo指出，彭啟明是Yahoo TV首位入閣的主持人，彭啟明關心環境議題，曾在Yahoo TV訪問賴清德「總統候選人的氣候課」；在2017年獲得中華民國傑出資訊人才獎，當年的頒獎者也是賴清德。他除了在氣象外，在氣候變遷、環境保護、淨零、空氣污染上的投入有目共睹，也是各大媒體經常採訪諮詢的對象。

也因政府承諾2040年淨零碳排目標，台灣八大科技產業開始關心環境議題，包括台積電（2330）、台達電（2308）、友達（2409）、華碩（2357）、和碩（4938）、光寶（2301）及微軟等籌組台灣氣候聯盟，在Yahoo TV節目中彭啟明遍訪和碩董事長童子賢、台達董事長海英俊、友達董事長彭双浪，在節目中暢談各種環境問題與解決方案，針對台灣未來的能源政策做出討論。

彭啟明長期在Yahoo TV《彭博士觀風向》的節目中，堅持用科學方法，引入國際視野，讓更多民眾認識環境議題，這也是Yahoo TV的節目製作理念。Yahoo TV表示，將帶著彭啟明的堅持繼續創造更好更優質的節目。

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