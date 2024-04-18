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壽險業者買不動產開胡了！南山人壽砸逾23億購入桃園商辦、台南廠房

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
南山人壽今宣布斥資23.58億元購得兩筆不動產，分別是一筆金額11.7億元桃園市的建案，此為自用；以及台南市新市區一筆不動產投資，金額11.88億元，用於收取穩定長期租金收益。圖／聯合報系資料照片
南山人壽今宣布斥資23.58億元購得兩筆不動產，分別是一筆金額11.7億元桃園市的建案，此為自用；以及台南市新市區一筆不動產投資，金額11.88億元，用於收取穩定長期租金收益。圖／聯合報系資料照片

壽險業者購置不動產開胡，南山人壽18日公告砸11.7億元購入小檜溪重劃區內的商辦大樓，以及以11.88億元向台灣瑞肯物流購置台南市新市區看西路5號的土地及廠房，採售後回租、獲取穩定收益，合計投入23.58億元買不動產，寫下今年壽險業者公告的首筆自用不動產投資。

瑞普萊坊董事長劉美華分析，南山人壽在桃園尋找新據點時，主要考量為能提供客戶更好的服務，優化辦公環境，看中桃園小檜溪重劃區（青溪特區）內的商辦大樓，主因該區鄰近桃園站前商圈、中正路商圈與藝文商圈與中正藝文特區等桃園市主要人口聚集區域。

另外，劉美華指出，小檜溪重劃區（青溪特區）距離興建中的捷運綠線G09民光站（中正路與民光東路交叉口）距離僅約1公里，可往南接桃園車站，往北連接機場捷運A11/G32南坑口站，聯外交通便利；最重要的是，該大樓位處商業用地，符合金融保險業進駐規定。

合輝建設董事長葉滿林表示，樓高22樓的「合輝大璽－萬象」商辦大樓，建物面積合計約2,424坪，位於桃園市三大重劃區之一的小檜溪重劃區，不僅區域擁有地段優勢，現又有南山人壽的區域辦公室進駐，更可提升此區的商業機能。

劉美華認為，「合輝大璽－萬象」商辦大樓外觀、區位環境、交通機能與土地使用分區等眾多優勢，是促使南山人壽購買此案的契機。

南山人壽今日董事會同步決議，以11.88億元向台灣瑞肯物流購置台南市新市區看西路5號的土地及廠房，而賣方台灣瑞肯物流公司擬再售後回租，而南山人壽將以收取穩定長期租金收益為目的。

南山人壽 重劃區

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